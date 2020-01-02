Рабінович обіцяв своїм виборцям піти з політики, але так і не зробив цього: деталі і відео

Перед парламентськими виборами один з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович обіцяв у випадку проходження партії до парламенту вже за 3 місяці знизити тарифи, підвищити пенсії, підняти "мінімалку" і збудувати житло для переселенців. В іншому разі він повинен був піти з політики.

Попри те, що три місяці, про які говорив Рабінович, минули ще 9 листопада, він так і не збирається виконувати свою обіцянку. Про це повідомляє аналітичний портал "Слово і діло".

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Через три місяці, я вам гарантую, запам'ятовуйте, записуйте, я буду нести за це особисту відповідальність. Ба більше, якщо ці чотири пункти не будуть виконані через три місяці, я в цей же день піду з політики,

– заявив Рабінович.

Чотири пункти Рабіновича:

зниження тарифів утричі;

підвищення мінімальної зарплати утричі;

підвищення пенсій утричі;

за рік після парламентських виборів збудувати необхідну кількість житла для переселенців.

Єдиною умовою для виконання обіцянок від Вадима Рабіновича було проходження ОПЗЖ до Верховної Ради. На останніх парламентських виборах партія зайняла друге місце та має другу за розміром фракцію у парламенті.

Обіцянка Рабіновича: дивіться відео

Попри обіцянку Рабіновича, "Опоплатформа" навіть не підтримала держбюджет на наступний рік, де закладені підвищення пенсій і зарплат. Щоправда, не у три рази, як обіцяв Рабінович, а лише на 14% і 8% відповідно.