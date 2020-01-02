Рабинович обещал своим избирателям уйти из политики, но так и не сделал этого: детали и видео

Перед парламентскими выборами один из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадим Рабинович обещал в случае прохождения партии в парламент уже за 3 месяца снизить тарифы, повысить пенсии, поднять "минималку" и построить жилье для переселенцев. В другом случае он должен был уйти из политики.

Несмотря на то, что три месяца, о которых говорил Рабинович, прошли еще 9 ноября, он так и не собирается выполнять свое обещание. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и дело".

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Через три месяца, я вам гарантирую, запоминайте, записывайте, я буду нести за это личную ответственность. Более того, если эти четыре пункта не будут выполнены через три месяца, я в этот же день уйду из политики,

– заявил Рабинович.

Четыре пункта Рабиновича:

снижение тарифов в три раза;

повышение минимальной зарплаты в три раза;

повышение пенсий в три раза;

через год после парламентских выборов построить необходимое количество жилья для переселенцев.

Единственным условием для выполнения обещаний от Вадима Рабиновича было прохождение ОПЗЖ в Верховную Раду. На последних парламентских выборах партия заняла второе место и имеет вторую по величине фракцию в парламенте.

Обещание Рабиновича: смотрите видео

Несмотря на обещание Рабиновича, "Оппоплатформа" даже не поддержала госбюджет на следующий год, где заложены повышение пенсий и зарплат. Правда, не в три раза, как обещал Рабинович, а лишь на 14% и 8% соответственно.