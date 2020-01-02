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      Рабинович обещал своим избирателям уйти из политики, но так и не сделал этого: детали и видео

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      Рабиновича поймали на невыполненном обещании / Фото: ОПЗЖ

      Перед парламентскими выборами один из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадим Рабинович обещал в случае прохождения партии в парламент уже за 3 месяца снизить тарифы, повысить пенсии, поднять "минималку" и построить жилье для переселенцев. В другом случае он должен был уйти из политики.

      Несмотря на то, что три месяца, о которых говорил Рабинович, прошли еще 9 ноября, он так и не собирается выполнять свое обещание. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и дело".

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      Через три месяца, я вам гарантирую, запоминайте, записывайте, я буду нести за это личную ответственность. Более того, если эти четыре пункта не будут выполнены через три месяца, я в этот же день уйду из политики,
      – заявил Рабинович.

      Четыре пункта Рабиновича:

      • снижение тарифов в три раза;
      • повышение минимальной зарплаты в три раза;
      • повышение пенсий в три раза;
      • через год после парламентских выборов построить необходимое количество жилья для переселенцев.

      Единственным условием для выполнения обещаний от Вадима Рабиновича было прохождение ОПЗЖ в Верховную Раду. На последних парламентских выборах партия заняла второе место и имеет вторую по величине фракцию в парламенте.

      Обещание Рабиновича: смотрите видео

      Несмотря на обещание Рабиновича, "Оппоплатформа" даже не поддержала госбюджет на следующий год, где заложены повышение пенсий и зарплат. Правда, не в три раза, как обещал Рабинович, а лишь на 14% и 8% соответственно.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вадим Рабинович Парламентские выборы 2019 Оппозиционная платформа – За жизнь
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