00:41
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Шуфрич похвастался убийством животных, – Честно

      59 Читати новину українською
      Нестор Шуфрич на фоне убитой гиены / africatrophyhunting.com/ru

      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич похвастался убийством диких животных. Так, в сети появились фото, где политик с ружьем позирует на фоне убитых гиены и носорога.

      Снимки с Шуфричем и убитыми животными опубликовало движение "Честно".

      Смотрите также видео: Шуфрич не смог вспомнить, когда в Украине началась Революция Достоинства

      Заметим, что на страницах нардепа в соцсетях эти фото отсутствуют. Единственный источник, кроме Честно, где опубликованы соответствующие снимки – сайт africatrophyhunting.com, который, вероятно, предлагает сафари-туры. 24 канал пока не может подтвердить правдивость этих фото.

      Согласно информации на сайте africatrophyhunting.com, на снимках с Шуфричем изображен редкий черный носорог из Восточной Африки. Животное было убито на сафари в ЮАР.

      Шуфрич вбиті тварини сафарі фото гієна
      Шуфрич на фоне застреленной гиены / Скриншот с сайта africatrophyhunting.com

      Шуфрич вбиті тварини фото сафарі носоріг
      Шуфрич на фоне застреленного носорога / Скриншот с сайта africatrophyhunting.com

      Что известно о Несторе Шуфриче

      • Скандальный нардеп от ОПЗЖ, кнопкодав, прогульщик парламента предыдущего созыва. Фигурант антикоррупционных расследований. Голосовал за законы 16 января 2014 года. Мастер спорта СССР по стрельбе из лука. С 2010 года – президент Федерации стрельбы из лука Украины.
      • В 2019 году был избран нардепом от ОПЗЖ и является членом одноименной фракции. Председатель комитета парламента по вопросам свободы слова.
      • Нардеп 8 созыва от "Оппозиционного блока". Был членом комитета Рады по вопросам бюджета. В ноябре 2017 года присоединился к партии "За жизнь!" Вадима Рабиновича.
      • Нардеп 7 созыва от "Партии регионов". С 2010 до 2012 года был заместителем председателя СНБО Украины.
      • В 2010 году – министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Также занимал эту должность в 2006-2007 годах.
      • Нардеп 6 созыва от "Партии регионов".
      • В 2004 году был уполномоченным представителем Виктора Януковича в Верховной Раде.
      • Был нардепом 4 созыва как самовыдвиженец на довыборах в Верховную Раду по 201 округу (Черкасская область). В том же году баллотировался в парламент от СДПУ (о) по 70 округу (Закарпатская область) и в Закарпатский областной совет как самовыдвиженец по 6 округу, куда был избран.
      • Был нардепом 3 созыва от СДПУ (о).
      • С 1999 года – член Нацсовета по вопросам молодежной политики при Президенте Украины. С 1996 по 2007 года – член СДПУ (о).
      Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: около 20 человек отказались участвовать
      29 декабря
      1488
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Нестор Шуфрич Оппозиционная платформа – За жизнь Мир животных Жертвы Убийство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:20 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео
      Андрій Шляхтін 29
      29 декабря , 23:38 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: комментарий Зеленского
      Андрій Шляхтін 321
      29 декабря , 23:30 Старі політики за бортом, але "весна посадок" переноситься: політичні підсумки року
      Дмитро Гнап 24
      29 декабря , 22:55 Главные новости 29 декабря: обмен пленными, выборы в ОТО, конец осеннего призыва
      Ірина Кошанська 126
      29 декабря , 22:00 Рятувальний круг Білорусі, рік Зеленського та "повернення додому" Криму: блоги тижня
      Блоги тижня 365
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук