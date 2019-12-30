Шуфрич похвастался убийством животных, – Честно
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич похвастался убийством диких животных. Так, в сети появились фото, где политик с ружьем позирует на фоне убитых гиены и носорога.
Снимки с Шуфричем и убитыми животными опубликовало движение "Честно".
Смотрите также видео: Шуфрич не смог вспомнить, когда в Украине началась Революция Достоинства
Заметим, что на страницах нардепа в соцсетях эти фото отсутствуют. Единственный источник, кроме Честно, где опубликованы соответствующие снимки – сайт africatrophyhunting.com, который, вероятно, предлагает сафари-туры. 24 канал пока не может подтвердить правдивость этих фото.
Согласно информации на сайте africatrophyhunting.com, на снимках с Шуфричем изображен редкий черный носорог из Восточной Африки. Животное было убито на сафари в ЮАР.
Шуфрич на фоне застреленной гиены / Скриншот с сайта africatrophyhunting.com
Шуфрич на фоне застреленного носорога / Скриншот с сайта africatrophyhunting.com
Что известно о Несторе Шуфриче
- Скандальный нардеп от ОПЗЖ, кнопкодав, прогульщик парламента предыдущего созыва. Фигурант антикоррупционных расследований. Голосовал за законы 16 января 2014 года. Мастер спорта СССР по стрельбе из лука. С 2010 года – президент Федерации стрельбы из лука Украины.
- В 2019 году был избран нардепом от ОПЗЖ и является членом одноименной фракции. Председатель комитета парламента по вопросам свободы слова.
- Нардеп 8 созыва от "Оппозиционного блока". Был членом комитета Рады по вопросам бюджета. В ноябре 2017 года присоединился к партии "За жизнь!" Вадима Рабиновича.
- Нардеп 7 созыва от "Партии регионов". С 2010 до 2012 года был заместителем председателя СНБО Украины.
- В 2010 году – министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Также занимал эту должность в 2006-2007 годах.
- Нардеп 6 созыва от "Партии регионов".
- В 2004 году был уполномоченным представителем Виктора Януковича в Верховной Раде.
- Был нардепом 4 созыва как самовыдвиженец на довыборах в Верховную Раду по 201 округу (Черкасская область). В том же году баллотировался в парламент от СДПУ (о) по 70 округу (Закарпатская область) и в Закарпатский областной совет как самовыдвиженец по 6 округу, куда был избран.
- Был нардепом 3 созыва от СДПУ (о).
- С 1999 года – член Нацсовета по вопросам молодежной политики при Президенте Украины. С 1996 по 2007 года – член СДПУ (о).