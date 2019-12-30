Шуфрич похвастался убийством животных, – Честно

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич похвастался убийством диких животных. Так, в сети появились фото, где политик с ружьем позирует на фоне убитых гиены и носорога.

Снимки с Шуфричем и убитыми животными опубликовало движение "Честно".

Смотрите также видео: Шуфрич не смог вспомнить, когда в Украине началась Революция Достоинства

Заметим, что на страницах нардепа в соцсетях эти фото отсутствуют. Единственный источник, кроме Честно, где опубликованы соответствующие снимки – сайт africatrophyhunting.com, который, вероятно, предлагает сафари-туры. 24 канал пока не может подтвердить правдивость этих фото.

Согласно информации на сайте africatrophyhunting.com, на снимках с Шуфричем изображен редкий черный носорог из Восточной Африки. Животное было убито на сафари в ЮАР.



Шуфрич на фоне застреленной гиены / Скриншот с сайта africatrophyhunting.com



Шуфрич на фоне застреленного носорога / Скриншот с сайта africatrophyhunting.com

Что известно о Несторе Шуфриче