Шуфрич похизувався вбивством тварин, – Чесно
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич похизувався вбивством диких тварин. Так, у мережі з’явилися фото, де політик з рушницею позує на тлі вбитих гієни та носорога.
Знімки з Шуфричем та вбитими тваринами опублікував рух "Чесно".
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Зауважимо, що на сторінках нардепа в соцмережах ці фото відсутні. Єдине джерело, окрім Чесно, де опубліковані відповідні знімки – сайт africatrophyhunting.com, який, ймовірно, пропонує сафарі-тури. 24 канал наразі не може підтвердити правдивість цих фото.
Згідно з інформацією на сайті africatrophyhunting.com, на знімках із Шуфричем зображений рідкісний чорний носоріг зі Східної Африки. Тварина була вбита на сафарі в ПАР.
Шуфрич на тлі застреленої гієни / Скріншот з сайту africatrophyhunting.com
Шуфрич на тлі застреленого носорога / Скріншот з сайту africatrophyhunting.com
Фото з Шуфричем та убитими тваринами також опублікував твіттер Tigrenlion:
Що відомо про Нестора Шуфрича
- Скандальний нардеп від ОПЗЖ, кнопкодав, прогульник парламенту попереднього. Фігурант антикорупційних розслідувань. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Майстер спорту СРСР зі стрільби з лука. З 2010 року – президент Федерації стрільби з лука України.
- У 2019 році був обраний нардепом від ОПЗЖ і є членом однойменної фракції. Голова комітету парламенту з питань свободи слова.
- Нардеп 8 скликання від "Опозиційного блоку". Був членом комітету Ради з питань бюджету. У листопаді 2017 року долучився до партії "За життя!" Вадима Рабіновича.
- Нардеп 7 скликання від "Партії регіонів". З 2010 до 2012 року був заступником голови РНБО України.
- У 2010 році – міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Також обіймав цю посаду у 2006-2007 роках.
- Нардеп 6 скликання від "Партії регіонів".
- У 2004 році був уповноваженим представником Віктора Януковича у Верховній Раді.
- Був нардепом 4 скликання як самовисуванець на довиборах до Верховної Ради за 201 округом (Черкаська область). У тому ж році балотувався до парламенту від СДПУ(о) за 70 округом (Закарпатська область) та до Закарпатської обласної ради як самовисуванець за 6 округом, куди був обраний.
- Був нардепом 3 скликання від СДПУ(о).
- З 1999 року – член Нацради з питань молодіжної політики при Президентові України. З 1996 до 2007 року – член СДПУ(о).