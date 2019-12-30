Шуфрич похизувався вбивством тварин, – Чесно

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич похизувався вбивством диких тварин. Так, у мережі з’явилися фото, де політик з рушницею позує на тлі вбитих гієни та носорога.

Знімки з Шуфричем та вбитими тваринами опублікував рух "Чесно".

Дивіться також відео: Шуфрич не зміг згадати, коли в Україні розпочалася Революція Гідності

Зауважимо, що на сторінках нардепа в соцмережах ці фото відсутні. Єдине джерело, окрім Чесно, де опубліковані відповідні знімки – сайт africatrophyhunting.com, який, ймовірно, пропонує сафарі-тури. 24 канал наразі не може підтвердити правдивість цих фото.

Згідно з інформацією на сайті africatrophyhunting.com, на знімках із Шуфричем зображений рідкісний чорний носоріг зі Східної Африки. Тварина була вбита на сафарі в ПАР.



Шуфрич на тлі застреленої гієни / Скріншот з сайту africatrophyhunting.com



Шуфрич на тлі застреленого носорога / Скріншот з сайту africatrophyhunting.com

Фото з Шуфричем та убитими тваринами також опублікував твіттер Tigrenlion:

#Ukraine How to sum up the life of deputy Nestor #Shufrych?

Elected 9 times

Current Chair of the #Zelinsky Freedom of Expression Committee

Yanukovych's last support in 2014 ...

Qualified pro-Russian but hunting here with Thormahlen and Cochran Safaris from the USA pic.twitter.com/wnm8FvGUA0 — Tigrenlion (@tigrenlion) December 28, 2019

Що відомо про Нестора Шуфрича