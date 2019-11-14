Нестор Шуфрич не знає, коли в Україні розпочалася Революція Гідності

Народний обранець від "Опозиційної платформи – За життя" та голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестор Шуфрич не знає, коли в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Варто також зазначити, що колишній депутат "Партії регіонів" голосував і за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

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"День Гідності і Свободи? 20 чи 21 лютого", — сказав Нестор Шуфрич в коментарі кореспонденту 24 каналу.

Одіозний Шуфрич не знає, коли почалася Революція Гідності: дивіться відео

За тиждень, 21 листопада, в Україні відзначатимуть День Гідності та Свободи — свято на честь початку двох революцій. Саме в цей день, в 2013 році розпочалася Революція Гідності.

20 лютого українці відзначають День Героїв Небесної Сотні, згадуючи та вшановуючи всіх учасників Революції Гідності, яких було вбито під час протистоянь в січні-лютому 2014 року в Києві.

До початку президентства Віктора Януковича, 22 листопада українці відзначали ще й День Свободи – дату початку Помаранчевої Революції в 2004 році. Втім, президент-утікач святкування цього дня скасував. Тепер, згідно з указом колишнього очільника держави Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року, 21 листопада українці відзначають День Гідності та Свободи — дату початку двох революцій в країні: Помаранчевої Революції та Революції Гідності.