Чи загрожує одіозний Шуфрич свободі слова

Колишній соратник Віктора Януковича Нестор Шуфрич, тепер опікуватиметься питаннями свободи слова в Україні. У медіаспільноті вже охрестили призначення його головою профільного комітету кінцем ери вільної журналістики. Чого очікувати від нового голови та які були його перші кроки на посаді – розповімо далі.

Якими були перші кроки на посаді

Тільки-но Нестор Шуфрич очолив Комітет свободи слова, як вже розгорнув бурхливу діяльність – під об'єктивами телекамер він відвідав обшуки на телеканалі "Суспільне".

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Згодом, як сказав Шуфрич, обшуки в адміністративному приміщенні зупинили, адже представники адміністрації каналу погодились добровільно надати всі необхідні документи.

Чим відомий Шуфрич

Скандальний політик, який відомий підтримкою "диктаторських законів Януковича" у розпал Євромайдану, вже під час свого призначення пообіцяв обороняти свободу слова у медіа. Але яких? Нагадаємо, що Нестор Шуфрич – частий гість на каналах, які належать його соратнику по партії й другу – Віктору Медведчуку. Саме тих, діяльністю яких уже цікавилися спецслужби через ймовірність опосередкованого російського фінансування. Сам Шуфрич неодноразово робив заяви на підтримку цих телеканалів.

Канали офіційно і реально належать Тарасу Козаку, я дуже добре знаю його. Коли йде бажання вплинути на діяльність каналів, які не бояться говорити правду, попри те, хто є їх власником. Громадськість, народні депутати України й Комітет з питань свободи слова має бути на їх захисті

– наголосив Шуфрич.

Чим займається Комітет зі свободи слова?



Він готує законопроєкти, та контролює державну політику у сфері свободи слова. Фактично має стояти на захисті ЗМІ. Однак у медіапросторі вже висловили побоювання, що захищати будуть тепер лише "обраних".

Заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв зауважив, що під захистом Шуфрича перебуватимуть лише канал, які пов'язані з Віктором Медведчуком.

Дивіться відео: Хто такий Віктор Медведчук?

Але слід сказати, що вся влада у руках Нестора Шуфрича концентруватися не буде. Адже крім нього у складі комітету – одні представники "Слуги народу". Тож ухвалювати рішення одноосібно одіозний політик не зможе. Крім того комітет розділили на два і за інформаційну політику буде відповідати Олександр Ткаченко – ексдиректор телеканалу 1+1.

Чому колишньому соратнику Януковича віддали саме цей комітет

Експерти пояснили, що фракція "Опозиційна платформа – За життя", в яку входить Шуфрич – це друга за величиною у Верховній Раді, тому більшість мала віддати їм квоту у комітетах.

За регламентом вони мали віддати цей комітет опозиції, що вони та зробили. Сумно, що опозиція обрала досить одіозну людину, чому сумно? Бо вони зараз будуть виглядати, як комітет по захисту трьох каналів Медведчука. І відповідно європейські структури не завжди будуть підтримувати його заяви, пам'ятаючи наскільки він пов'язаний з паном Медведчуком, а той з паном Путіним,

– заявила медіаекспертка Тетяна Попова.

Що ж до самого Медведчука і його каналів, то в інтерв'ю за підсумками 100 днів роботи президент Володимир Зеленський, обережно, проте таки заявив про сумнівність джерел фінансування "112", NewsOne і ZIKу, які контролює кум Путіна.

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Тож, цілком можливо, що для нового глави СБУ Івана Баканова одним із пріоритетів у роботі стане розслідування можливого російського впливу на інформаційний простір України.