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      Угрожает ли одиозный Шуфрич свободе слова

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      Бывший соратник Виктора Януковича Нестор Шуфрич, теперь будет заниматься вопросами свободы слова в Украине. В медиасообществе уже окрестили назначение его главой профильного комитета концом эры свободной журналистики. Чего ожидать от нового председателя и какие были его первые шаги на посту – расскажем далее.

      Какими были первые шаги на посту

      Как только Нестор Шуфрич возглавил Комитет свободы слова, как уже развернул бурную деятельность – под объективами телекамер он посетил обыски на телеканале "Общественное".

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      Впоследствии, как сказал Шуфрич, обыски в административном помещении остановили, ведь представители администрации канала согласились добровольно предоставить все необходимые документы.

      Чем известен Шуфрич

      Скандальный политик, который известен поддержкой "диктаторских законов Януковича" в разгар Евромайдана, уже во время своего назначения пообещал защищать свободу слова в медиа. Но каких? Напомним, что Нестор Шуфрич – частый гость на каналах, которые принадлежат его соратнику по партии и другу – Виктору Медведчуку. Именно тех, деятельностью которых уже интересовались спецслужбы из-за вероятности опосредованного российского финансирования. Сам Шуфрич неоднократно делал заявления в поддержку этих телеканалов.

      Каналы официально и реально принадлежат Тарасу Козаку, я очень хорошо знаю его. Когда идет желание повлиять на деятельность каналов, которые не боятся говорить правду, несмотря на то, кто является их владельцем. Общественность, народные депутаты Украины и Комитет по вопросам свободы слова должны быть на их защите,
      – подчеркнул Шуфрич.

      Чем занимается Комитет по свободе слова?

      Он готовит законопроекты и контролирует государственную политику в сфере свободы слова. Фактически должен стоять на защите СМИ. Однако в медиапространстве уже выразили опасения, что защищать будут теперь лишь "избранных".

      Заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев отметил, что под защитой Шуфрича будут находиться только каналы, которые связаны с Виктором Медведчуком.

      Смотрите видео: Кто такой Виктор Медведчук?

      Но следует сказать, что вся власть в руках Нестора Шуфрича концентрироваться не будет. Ведь кроме него в составе комитета – одни представители "Слуги народа". Поэтому принимать решение единолично одиозный политик не сможет. Кроме того комитет разделили на два и за информационную политику будет отвечать Александр Ткаченко – экс-директор телеканала 1+1.

      Почему бывшему соратнику Януковича отдали именно этот комитет

      Эксперты объяснили, что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь", в которую входит Шуфрич – это вторая по величине в Верховной Раде, поэтому большинство должно было отдать им квоту в комитетах.

      По регламенту они должны были отдать этот комитет оппозиции, что они и сделали. Печально, что оппозиция выбрала достаточно одиозного человека, почему грустно? Потому что они сейчас будут выглядеть, как комитет по защите трех каналов Медведчука. И соответственно европейские структуры не всегда будут поддерживать его заявления, помня насколько он связан с господином Медведчуком, а то и с господином Путиным,
      – заявила медиаэксперт Татьяна Попова.

      Что касается самого Медведчука и его каналов, то в интервью по итогам 100 дней работы президент Владимир Зеленский, осторожно, но все же заявил о сомнительности источников финансирования "112", NewsOne и Zik, которые контролирует кум Путина.

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      Поэтому, вполне возможно, что для нового главы СБУ Ивана Баканова одним из приоритетов в работе станет расследование возможного российского влияния на информационное пространство Украины.

      blog_ava
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      3 сентября
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      Автор: Анна Калюжная, Валерія Кірічєва
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики СМИ Нестор Шуфрич
      Источник: 24 канал
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