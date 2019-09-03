Депутаты на себе почувствуют последствия коррумпированной системы, – о снятии неприкосновенности

Народные депутаты проголосовали за лишение себя иммунитета. А значит, если нардеп нарушил закон, его смогут привлечь к ответственности без согласия парламента. Но прикосновенными нардепы будут только с 1 января 2020 года.

Более 20 лет обещаний и вот, под бдительным оком президента, нардепы проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности.

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Однако голосовали избранники за законопроект Порошенко, чтобы ускорить принятие решения. Этот документ уже прошел первое чтение и получил заключение Конституционного Суда. Тогда пятый президент Украины хотел сохранить иммунитет своих депутатов, а лишить избранников следующего созыва.

Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, я имею очень простое предложение: примите это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года. Для депутатов уже новой Верховной Рады,

– смеялся тогда Порошенко.



Как нардепы голосовали за снятие депутатской неприкосновенности

Но теперь Порошенко уже не смеется. Он вынужден лишать депутатского иммунитета сам себя. Поэтому сейчас он заговорил о предохранителях от политического преследования. Мол, такие предлагает Венецианская комиссия и Конституционный суд. Но у президента другое мнение.

Этот законопроект отвечает требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. То есть вывод Конституционного Суда Украины является абсолютно положительным,

– заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Между тем Владимир Зеленский отметил, что у депутатов сохраняется индемнитет.

Индемнитет означает, что депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование, или любые политические и публичные выступления.



Народные депутаты проголосовали за лишение себя иммунитета

Ранее правоохранительные органы без разрешения парламента не могли даже подозрение вручить народному депутату. Генеральный прокурор приходил в сессионный зал с доказательствами и просил позволить следствию задержать депутата и привлечь его к уголовной ответственности. Если на то была политическая воля, то прокуратура получала разрешение. Если нет – следствие закрывалось. Теперь такой необходимости не будет.

Депутаты в полной мере ощутят на себе последствия коррумпированной, нерабочей правоохранительной и судебной систем. А это значит, что они будут первыми заинтересованы ее отремонтировать,

– отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Чтобы механизм заработал, необходимо еще внести изменения в Закон "О статусе народного депутата". Там до сих пор прописаны гарантии неприкосновенности, запрет на обыск, прослушивание и задержание. И уже после этих изменений в антикоррупционных органов не будет никаких препятствий для задержания нардепа.