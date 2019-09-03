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      Депутати на собі відчують наслідки корумпованої системи, – Шабунін про зняття недоторканності

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      Народні депутати проголосували за позбавлення себе імунітету. Тож, якщо нардеп порушив закон, його зможуть притягнути до відповідальності без дозволу парламенту. Але доторканними нардепи стануть лише з 1 січня 2020 року.

      Понад 20 років обіцянок і ось, під пильним оком президента, нардепи проголосували за зняття депутатської недоторканності. 

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      Однак голосували обранці за законопроєкт Порошенка, аби прискорити ухвалення рішення. Цей документ вже пройшов перше читання й отримав висновки Конституційного Суду. Тоді п'ятий президент України хотів зберегти імунітет для своїх депутатів, а позбавити обранців наступного скликання.

      Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію: ухвалімо це рішення з введенням його у дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради,
      – сміявся тоді Порошенко.


      Як нардепи голосували за зняття депутатської недоторканності

      Але тепер Порошенко вже не сміється. Він змушений позбавляти депутатського імунітету сам себе. Тож зараз він заговорив про запобіжники від політичного переслідування. Мовляв, такі пропонує Венеційська комісія та Конституційний суд. Але у президента інша думка.

      Цей законопроєкт відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Тобто висновок Конституційного Суду України є абсолютно позитивним,
      – заявив представник президента у Конституційному Суді Федор Веніславський.

      Тим часом Володимир Зеленський зауважив, що у депутатів зберігається індемнітет. 

      Депутатський індемнітет означає, що депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування, чи будь-які політичні й публічні виступи.


      Народні депутати проголосували за позбавлення себе імунітету

      Раніше правоохоронні органи без дозволу парламенту не могли навіть підозру вручити народному депутату. Генеральний прокурор приходив до сесійної зали з доказами й просив дозволити слідству затримати депутата та притягнути його до кримінальної відповідальності. Якщо на те була політична воля, то прокуратура отримувала дозвіл. Якщо ні – слідство закривалося. Тепер такої потреби не буде.

      Депутати повною мірою відчують на собі наслідки корумпованої, неробочої правоохоронної й судової системи. А це означає, що вони будуть першими зацікавленими її поремонтувати,
      – наголосив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Аби механізм запрацював, необхідно ще внести зміни до Закону "Про статус народного депутата". Там досі прописані гарантії недоторканності, заборона на обшук, прослуховування та затримання. І вже після цих змін в антикорупційних органів не буде жодних перешкод для затримання нардепа.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Законодавство Верховна Рада Новини України Новини політики Конституція Зняття недоторканності Конституційний суд Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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