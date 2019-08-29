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      Між Порошенком та Шуфричем у Раді спалахнув конфлікт: відео

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      Порошенко посварився із Шуфричем у Верховній Раді
      Порошенко посварився із Шуфричем у Верховній Раді / Getty images

      Між п’ятим Президентом України Петром Порошенком та нардепом від "Опозиційної платформи – за життя" Нестором Шуфричем виникла емоційна словесна перепалка під час засідання Верховної Ради.

      Приводом для неї стало висловлювання депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського. Він у зверненні до Рябошапки заявив, що "Луценко навмисне саботував розслідування карних справ, які безпосередньо стосуються Порошенка".

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      Руслан Рябошапка став новим генеральним прокурором – його призначення підтримали 312 народних депутатів. 

      Я би хотів щоб такі голослівні, бездоказові звинувачення, які останнім часом часто співалися через позиції фейкових новин російських телеканалів, бездоказово не повторювались у цьому залі,
      – відповів на це Порошенко. 

      Він наголосив, що "усі правоохоронні органи мають усі підстави для проведення неупереджених розслідувань". Порошенко також додав, що "по Конституції України людина не може бути звинувачена інакше, як за рішенням суду". 

      "Я прошу з самого початку, щоб ми прибрали цю ганебну традицію. Є, я сподіваюсь, буде обраний генеральний прокурор... Але є правоохороні органи і неупереджене, якісне розлідування, рівність усіх перед законом, верховенство права є ознакою європейської і євроатлантичної інтеграції", – додав він. 

      Загадом слово знову попросив Шуфрич – зазначив, що його на це "надихнув один із колег". При цьому однопартійці Шуфрича підтримали його сміхом.

      Через тридцять днів після сьогоднішнього дня, пане вже без декількох хвилин генеральний прокурор (звернення до Рябошапки – 24 канал), я обіцяю, кожен свій виступ буду завершувати словами "а Петр Порошенко среди нас",
      – заявив він. 

      Шуфрич, як і під час попереднього свого виступу, побажав Рябошапці "плідної співпраці з усіма уповноваженими органами слідства". Такий коментр не сподобався Порошенкові. 

      "Я ще раз наголошую, що на сьогоднішній день ми не маємо перетворювати Верховну Раду в майданчик перепалок і тролей. Мене не цікавить думка пана Шуфрича, кого він і про що буде питати, як представника окупаційної платформи. Мене не цікавить думка п’ятої колони Кремля в цій залі. Їх не мало тут бути", – відповів на це п'ятий президент. 

      Дивіться відео словесної перепалки:


      29 серпня Рада нового скликання розпочала свою роботу. Вранці  новообрані народні депутати уже склали присягу. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут. Зокрема, нардепи проголосували за нового спікера Дмитра Разумкова, прем'єра Олексія Гончарука та склад Кабміну

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      Теги: Новини України Новини політики
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