02:00
30 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Между Порошенко и Шуфричем в Раде разгорелся конфликт: видео

      261 Читати новину українською

      Между пятым Президентом Украины Петром Порошенко и нардепом от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Нестором Шуфричем возникла эмоциональная словесная перепалка во время заседания Верховной Рады.

      Поводом для нее стало высказывание депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского. Он в обращении к Рябошапке заявил, что "Луценко умышленно саботировал расследование уголовных дел, которые непосредственно касаются Порошенко".

      Смотрите также: Киссе в Раде попытался говорить на украинском: смеялся даже Новинский – видео

      Руслан Рябошапка стал новым генеральным прокурором – его назначение поддержали 312 народных депутатов.

      Я бы хотел, чтобы такие голословные, бездоказательные обвинения, которые в последнее время часто пелись через позиции фейковых новостей российских телеканалов, бездоказательно не повторялись в этом зале,
      – ответил на это Порошенко.

      Он подчеркнул, что "все правоохранительные органы имеют все основания для проведения беспристрастных расследований". Порошенко также добавил, что "по Конституции Украины человек не может быть обвинен иначе, как по решению суда".

      "Я прошу с самого начала, чтобы мы убрали эту позорную традицию. Есть, я надеюсь, будет избран генеральный прокурор... Но есть правоохранительные органы и беспристрастное, качественное расследование, равенство всех перед законом, верховенство права является признаком европейской и евроатлантической интеграции" , – добавил он.

      Потом слово снова попросил Шуфрич – отметил, что его на это "вдохновил один из коллег". При этом однопартийцы Шуфрича поддержали его смехом.

      Через тридцать дней после сегодняшнего дня, господин уже без нескольких минут генеральный прокурор (обращение к Рябошапке – 24 канал), я обещаю, каждое свое выступление буду завершать словами "Петр Порошенко среди нас",
      – заявил он.

      Шуфрич, как и во время предыдущего своего выступления, пожелал Рябошапке "плодотворного сотрудничества со всеми уполномоченными органами следствия". Такой комментарий не понравился Порошенко.

      "Я еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей. Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого он и о чем будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы. Меня не интересует мнение пятой колонны кремля в этом зале. Их не должно было здесь быть ", – ответил на это пятый президент.

      Смотрите видео словесной перепалки:


      29 августа Рада нового созыва начала свою работу. Утром новоизбранные народные депутаты уже приняли присягу. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь. В частности, нардепы проголосовали за нового спикера Дмитрия Разумкова, премьера Алексея Гончарука и состав Кабмина

      Рада фракції розміщення депутатів парламент
      Как рассадят депутатов по фракциям в новой Раде: инфографика 24 канала

      blog_ava
      Председатель СБУ Иван Баканов: руководитель "Квартал 95" и друг Зеленского
      29 августа
      11022
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      29 августа , 17:47 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      14229
      Алексей Оржель: что известно о новом главного энергетика Украины
      сегодня , 01:01 Алексей Оржель: что известно о новом главного энергетика Украины
      43
      Руслан Рябошапка: с НАЗК в кресло Генпрокурора
      сегодня , 00:31 Руслан Рябошапка: с НАЗК в кресло Генпрокурора
      Наталя Боднар 3079
      Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД
      сегодня , 00:02 Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД
      3741
      Михаил Федоров: от студенческого мэра до вице-премьер-министра цифровой трансформации
      29 августа , 23:30 Михаил Федоров: от студенческого мэра до вице-премьер-министра цифровой трансформации
      Ірина Поліщук 68
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук