Между Порошенко и Шуфричем в Раде разгорелся конфликт: видео

Между пятым Президентом Украины Петром Порошенко и нардепом от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Нестором Шуфричем возникла эмоциональная словесная перепалка во время заседания Верховной Рады.

Поводом для нее стало высказывание депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского. Он в обращении к Рябошапке заявил, что "Луценко умышленно саботировал расследование уголовных дел, которые непосредственно касаются Порошенко".

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Руслан Рябошапка стал новым генеральным прокурором – его назначение поддержали 312 народных депутатов.

Я бы хотел, чтобы такие голословные, бездоказательные обвинения, которые в последнее время часто пелись через позиции фейковых новостей российских телеканалов, бездоказательно не повторялись в этом зале,

– ответил на это Порошенко.

Он подчеркнул, что "все правоохранительные органы имеют все основания для проведения беспристрастных расследований". Порошенко также добавил, что "по Конституции Украины человек не может быть обвинен иначе, как по решению суда".

"Я прошу с самого начала, чтобы мы убрали эту позорную традицию. Есть, я надеюсь, будет избран генеральный прокурор... Но есть правоохранительные органы и беспристрастное, качественное расследование, равенство всех перед законом, верховенство права является признаком европейской и евроатлантической интеграции" , – добавил он.

Потом слово снова попросил Шуфрич – отметил, что его на это "вдохновил один из коллег". При этом однопартийцы Шуфрича поддержали его смехом.

Через тридцать дней после сегодняшнего дня, господин уже без нескольких минут генеральный прокурор (обращение к Рябошапке – 24 канал), я обещаю, каждое свое выступление буду завершать словами "Петр Порошенко среди нас",

– заявил он.

Шуфрич, как и во время предыдущего своего выступления, пожелал Рябошапке "плодотворного сотрудничества со всеми уполномоченными органами следствия". Такой комментарий не понравился Порошенко.

"Я еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей. Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого он и о чем будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы. Меня не интересует мнение пятой колонны кремля в этом зале. Их не должно было здесь быть ", – ответил на это пятый президент.

Смотрите видео словесной перепалки:



29 августа Рада нового созыва начала свою работу. Утром новоизбранные народные депутаты уже приняли присягу. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь. В частности, нардепы проголосовали за нового спикера Дмитрия Разумкова, премьера Алексея Гончарука и состав Кабмина.



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