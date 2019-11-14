Нестор Шуфрич не знает, когда в Украине началась Революция Достоинства

Народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич не знает, когда в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

Стоит также отметить, что бывший депутат "Партии регионов" голосовал и за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

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"День Достоинства и Свободы? 20 или 21 февраля", — сказал Нестор Шуфрич в комментарии корреспонденту 24 канала.

Одиозный Шуфрич не знает, когда началась Революция Достоинства: смотрите видео

Через неделю, 21 ноября, в Украине будут отмечать День Достоинства и Свободы — праздник в честь начала двух революций. Именно в этот день, в 2013 году началась Революция Достоинства.

20 февраля украинцы отмечают День Героев Небесной Сотни, вспоминая и чествуя всех участников Революции Достоинства, которые были убиты во время противостояний в январе-феврале 2014 года в Киеве.

До начала президентства Виктора Януковича, 22 ноября украинцы отмечали еще и День Свободы — дату начала Оранжевой Революции в 2004 году. Впрочем, президент-беглец празднование этого дня отменил. Теперь, согласно указу бывшего главы государства Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года, 21 ноября украинцы отмечают День Достоинства и Свободы — дату начала двух революций в стране: Оранжевой Революции и Революции Достоинства.