Рабинович поехал в Россию и погулял возле Мавзолея Ленина: фото

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович поехал в страну-агрессор Россию, где живет его дочь. Нардеп устроил себе прогулку по центру Москвы и заявил, что там "очень доброжелательные люди, особенно к украинцам".

Соответствующие фотографии народный депутат обнародовал на своей странице в фейсбук.

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Он рассказал, что поехал в Россию к внуку, которому исполнилось 3 года.

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