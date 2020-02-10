Рабинович поехал в Россию и погулял возле Мавзолея Ленина: фото
Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович поехал в страну-агрессор Россию, где живет его дочь. Нардеп устроил себе прогулку по центру Москвы и заявил, что там "очень доброжелательные люди, особенно к украинцам".
Соответствующие фотографии народный депутат обнародовал на своей странице в фейсбук.
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Он рассказал, что поехал в Россию к внуку, которому исполнилось 3 года.
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