Рабінович, Тимошенко, Порошенко: хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює

VoxUkraine Склав рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів в українській політиці, а також політиків, які найчастіше говорять правду. Як показало дослідження, найчастіше маніпулюють фактами або ж просто обманюють представники "Опозиційної платформи – За життя".

Водночас серед інших опозиційних сил "Батьківщина" та "Європейська солідарність" до рейтингу потрапили як постійні брехуни, так і відверті "правдоруби". Дослідження проведене аналітиками VoxChek.

До слова: Чи повинні політики говорити українською мовою: результати опитування

Хто з політиків найчастіше маніпулював або обманював

Вадим Рабінович – "Опозиційна платформа – За життя";

Нестор Шуфрич – "Опозиційна платформа – За життя";

Олександр Качний – "Опозиційна платформа – За життя";

Юлія Тимошенко – "Батьківщина";

Петро Порошенко – "Європейська солідарність".

При цьому Петро Порошенко та Вадим Рабінович частіше маніпулювали фактами, а інші троє – здебільшого просто брехали. Крім того, Рабінович фактично не говорив правди.

Хто з політиків найчастіше говорив правду

Дмитро Разумков – голова Верховної Ради України;

Артур Герасимов – "Європейська солідарність";

Сергій Власенко – "Батьківщина";

Володимир Зеленський – президент України;

Віктор Медведчук – "Опозиційна платформа – За життя".

Тут безумовними лідерами є Разумков і Герасимов, які говорили правду у понад 60% випадків. Втім Зеленський та Власенко теж недалеко втекли – понад 50% правди.

Цікаво: Українці назвали політика, подію та розчарування року – опитування

Цікава ситуація виникла з Анною Скороход (позафракційна). Вона потрапила на 6-е місце у рейтингу "правдорубів", втім увійшла і в трійку маніпуляторів.

Водночас президент Володимир Зеленський та депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук очолили рейтинг тих, хто найчастіше любить перебільшувати.



Рейтинг брехунів, маніпуляторів та "правдорубів" в українській політиці

Для дослідження аналітики враховували усі фактологічні твердження політиків. Водночас власні оцінки політиків чи прогнози до уваги не бралися.