Рабінович, Тимошенко, Порошенко: хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює
VoxUkraine Склав рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів в українській політиці, а також політиків, які найчастіше говорять правду. Як показало дослідження, найчастіше маніпулюють фактами або ж просто обманюють представники "Опозиційної платформи – За життя".
Водночас серед інших опозиційних сил "Батьківщина" та "Європейська солідарність" до рейтингу потрапили як постійні брехуни, так і відверті "правдоруби". Дослідження проведене аналітиками VoxChek.
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Хто з політиків найчастіше маніпулював або обманював
- Вадим Рабінович – "Опозиційна платформа – За життя";
- Нестор Шуфрич – "Опозиційна платформа – За життя";
- Олександр Качний – "Опозиційна платформа – За життя";
- Юлія Тимошенко – "Батьківщина";
- Петро Порошенко – "Європейська солідарність".
При цьому Петро Порошенко та Вадим Рабінович частіше маніпулювали фактами, а інші троє – здебільшого просто брехали. Крім того, Рабінович фактично не говорив правди.
Хто з політиків найчастіше говорив правду
- Дмитро Разумков – голова Верховної Ради України;
- Артур Герасимов – "Європейська солідарність";
- Сергій Власенко – "Батьківщина";
- Володимир Зеленський – президент України;
- Віктор Медведчук – "Опозиційна платформа – За життя".
Тут безумовними лідерами є Разумков і Герасимов, які говорили правду у понад 60% випадків. Втім Зеленський та Власенко теж недалеко втекли – понад 50% правди.
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Цікава ситуація виникла з Анною Скороход (позафракційна). Вона потрапила на 6-е місце у рейтингу "правдорубів", втім увійшла і в трійку маніпуляторів.
Водночас президент Володимир Зеленський та депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук очолили рейтинг тих, хто найчастіше любить перебільшувати.
Рейтинг брехунів, маніпуляторів та "правдорубів" в українській політиці
Для дослідження аналітики враховували усі фактологічні твердження політиків. Водночас власні оцінки політиків чи прогнози до уваги не бралися.