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      Рабінович, Тимошенко, Порошенко: хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює

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      Рабінович і Шуфрич очолили рейтинг брехунів і маніпуляторів / pravda.com.ua

      VoxUkraine Склав рейтинг найбільших брехунів та маніпуляторів в українській політиці, а також політиків, які найчастіше говорять правду. Як показало дослідження, найчастіше маніпулюють фактами або ж просто обманюють представники "Опозиційної платформи – За життя".

      Водночас серед інших опозиційних сил "Батьківщина" та "Європейська солідарність" до рейтингу потрапили як постійні брехуни, так і відверті "правдоруби". Дослідження проведене аналітиками VoxChek.

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      Хто з політиків найчастіше маніпулював або обманював

      • Вадим Рабінович – "Опозиційна платформа – За життя";
      • Нестор Шуфрич – "Опозиційна платформа – За життя";
      • Олександр Качний – "Опозиційна платформа – За життя";
      • Юлія Тимошенко – "Батьківщина";
      • Петро Порошенко – "Європейська солідарність".

      При цьому Петро Порошенко та Вадим Рабінович частіше маніпулювали фактами, а інші троє – здебільшого просто брехали. Крім того, Рабінович фактично не говорив правди.

      Хто з політиків найчастіше говорив правду

      • Дмитро Разумков – голова Верховної Ради України;
      • Артур Герасимов – "Європейська солідарність";
      • Сергій Власенко – "Батьківщина";
      • Володимир Зеленський – президент України;
      • Віктор Медведчук – "Опозиційна платформа – За життя".

      Тут безумовними лідерами є Разумков і Герасимов, які говорили правду у понад 60% випадків. Втім Зеленський та Власенко теж недалеко втекли – понад 50% правди.

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      Цікава ситуація виникла з Анною Скороход (позафракційна). Вона потрапила на 6-е місце у рейтингу "правдорубів", втім увійшла і в трійку маніпуляторів.

      Водночас президент Володимир Зеленський та депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук очолили рейтинг тих, хто найчастіше любить перебільшувати.

      брехуни та маніпулятори в українській політиці
      Рейтинг брехунів, маніпуляторів та "правдорубів" в українській політиці

      Для дослідження аналітики враховували усі фактологічні твердження політиків. Водночас власні оцінки політиків чи прогнози до уваги не бралися.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Вадим Рабінович Нестор Шуфрич Юлія Тимошенко - новини Дмитро Разумков Артур Герасимов Сергій Власенко Віктор Медведчук дослідження
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