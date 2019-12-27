Українці назвали політика, подію та розчарування року – опитування

2019-й рік був насиченим та багатим на різноманітні події. Ми вирішили запитатися в українців, яка подія 2019-го є найважливішою, хто з політиків запам’ятався найбільше і що вони вважають розчаруванням року.

За інформацією соціологічної групи "Рейтинг", політиком року став Володимир Зеленський. Варто зазначити, що про Зеленського як політика ми дізналися в останні хвилини минулого року під час його новорічного відеозвернення.

Цікаво! Майже половина українців вважають Зеленського політиком року

Крім того, серед політиків року українці називають Юрія Бойка, Юлію Тимошенко та Дмитра Разумкова. П'ятий президент Петро Порошенко посів лише п'яту сходинку після вищеперерахованих. Як повідомляє та ж група "Рейтинг", головною подією року українці називають звільнення військовополонених моряків та політв'язнів. Та не будемо забувати, що цього року українці пережили і президентські вибори, і унікальні президентські дебати, і першу в історії монобільшість парламенту. Та що з цього для громадян головне – можна дізнатися у відео.

Розчарувань року також вистачало. Одні розчаровувалися у діях попередньої влади, інші – швидко закохувалися і розкохувалися у владу майбутню. Українців розчаровували як події політичні, так і певні соціально-економічні процеси.

Про головні підсумки року від українців – детальніше у відео: