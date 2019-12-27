Украинцы назвали политика, событие и разочарование года – опрос

2019-й год был насыщен и богат на разнообразные события. Мы решили спросить у украинцев, какое событие 2019-го является важнейшим, кто из политиков запомнился больше всего и что они считают разочарованием года.

По информации социологической группы "Рейтинг", политиком года стал Владимир Зеленский. Стоит отметить, что о Зеленском, как политике мы узнали в последние минуты прошлого года во время его новогоднего видеообращения.

Интересно! Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года

Кроме того, среди политиков украинцы называют Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Дмитрия Разумкова. Пятый президент Петр Порошенко занял лишь пятую строчку после вышеперечисленных. Как сообщает та же группа "Рейтинг", главным событием года украинцы называют освобождение военнопленных моряков и политзаключенных. И не будем забывать, что в этом году украинцы пережили и президентские выборы, и уникальные президентские дебаты, и первое в истории монобольшинство парламента. И что из этого для граждан главное – можно узнать в видео.

Разочарований тоже хватало. Одни разочаровывались в действиях предыдущей власти, другие – быстро влюблялись и разочаровывались во власти будущей. Украинцев разочаровывали как политические события, так и определенные социально-экономические процессы.

О главных итогах года от украинцев – подробнее в видео: