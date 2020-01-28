Рабинович, Тимошенко, Порошенко: кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует

VoxUkraine составил рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов в украинской политике, а также политиков, которые чаще всего говорят правду. Как показало исследование, чаще всего манипулируют фактами или же просто обманывают представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В то же время среди других оппозиционных сил "Батькивщина" и "Европейская солидарность". В рейтинг попали как постоянные лгуны, так и откровенные правдорубы. Исследование проведено аналитиками VoxChek.

К слову: Должны ли политики говорить на украинском языке: результаты опроса

Кто из политиков чаще всего манипулировал или обманывал

Вадим Рабинович – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Нестор Шуфрич – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Александр Качный – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Юлия Тимошенко – "Батькивщина";

Петр Порошенко – "Европейская солидарность".

При этом Петр Порошенко и Вадим Рабинович чаще манипулировали фактами, а остальные трое – просто врали. Кроме того, Рабинович фактически не говорил правды.

Кто из политиков чаще всего говорил правду

Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;

Артур Герасимов – "Европейская солидарность";

Сергей Власенко, – "Батькивщина";

Владимир Зеленский – президент Украины;

Виктор Медведчук – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Здесь безусловными лидерами являются Разумков и Герасимов, которые говорили правду в более 60% случаев. Впрочем, Зеленский и Власенко тоже недалеко убежали – более 50% правды.

Интересно: Украинцы назвали политика, событие и разочарование года – опрос

Интересная ситуация возникла с Анной Скороход (внефракционная). Она попала на 6-е место в рейтинге правдорубов, но вошла и в тройку манипуляторов.

В то же время президент Владимир Зеленский и депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук возглавили рейтинг тех, кто чаще всего любит преувеличивать.



Рейтинг лжецов, манипуляторов и правдорубов в украинской политике

Для исследования аналитики учитывали все фактологические утверждения политиков. В то же время собственные оценки политиков или прогнозы в расчет не принимались.