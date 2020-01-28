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      Рабинович, Тимошенко, Порошенко: кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует

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      Рабинович и Шуфрич возглавили рейтинг лжецов и манипуляторов / pravda.com.ua

      VoxUkraine составил рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов в украинской политике, а также политиков, которые чаще всего говорят правду. Как показало исследование, чаще всего манипулируют фактами или же просто обманывают представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      В то же время среди других оппозиционных сил "Батькивщина" и "Европейская солидарность". В рейтинг попали как постоянные лгуны, так и откровенные правдорубы. Исследование проведено аналитиками VoxChek.

      К слову: Должны ли политики говорить на украинском языке: результаты опроса

      Кто из политиков чаще всего манипулировал или обманывал

      • Вадим Рабинович – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Нестор Шуфрич –  "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Александр Качный – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Юлия Тимошенко – "Батькивщина";
      • Петр Порошенко – "Европейская солидарность".

      При этом Петр Порошенко и Вадим Рабинович чаще манипулировали фактами, а остальные трое – просто врали. Кроме того, Рабинович фактически не говорил правды.

      Кто из политиков чаще всего говорил правду

      • Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;
      • Артур Герасимов – "Европейская солидарность";
      • Сергей Власенко, – "Батькивщина";
      • Владимир Зеленский – президент Украины;
      • Виктор Медведчук – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Здесь безусловными лидерами являются Разумков и Герасимов, которые говорили правду в более 60% случаев. Впрочем, Зеленский и Власенко тоже недалеко убежали – более 50% правды.

      Интересно: Украинцы назвали политика, событие и разочарование года – опрос

      Интересная ситуация возникла с Анной Скороход (внефракционная). Она попала на 6-е место в рейтинге правдорубов, но вошла и в тройку манипуляторов.

      В то же время президент Владимир Зеленский и депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук возглавили рейтинг тех, кто чаще всего любит преувеличивать.

      брехуни та маніпулятори в українській політиці
      Рейтинг лжецов, манипуляторов и правдорубов в украинской политике

      Для исследования аналитики учитывали все фактологические утверждения политиков. В то же время собственные оценки политиков или прогнозы в расчет не принимались.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украины Виктор Медведчук Сергей Власенко Артур Герасимов Дмитрий Разумков Юлия Тимошенко - новости Нестор Шуфрич Вадим Рабинович исследования
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