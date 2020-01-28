Рабинович, Тимошенко, Порошенко: кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует
VoxUkraine составил рейтинг крупнейших лжецов и манипуляторов в украинской политике, а также политиков, которые чаще всего говорят правду. Как показало исследование, чаще всего манипулируют фактами или же просто обманывают представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".
В то же время среди других оппозиционных сил "Батькивщина" и "Европейская солидарность". В рейтинг попали как постоянные лгуны, так и откровенные правдорубы. Исследование проведено аналитиками VoxChek.
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Кто из политиков чаще всего манипулировал или обманывал
- Вадим Рабинович – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Нестор Шуфрич – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Александр Качный – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Юлия Тимошенко – "Батькивщина";
- Петр Порошенко – "Европейская солидарность".
При этом Петр Порошенко и Вадим Рабинович чаще манипулировали фактами, а остальные трое – просто врали. Кроме того, Рабинович фактически не говорил правды.
Кто из политиков чаще всего говорил правду
- Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;
- Артур Герасимов – "Европейская солидарность";
- Сергей Власенко, – "Батькивщина";
- Владимир Зеленский – президент Украины;
- Виктор Медведчук – "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Здесь безусловными лидерами являются Разумков и Герасимов, которые говорили правду в более 60% случаев. Впрочем, Зеленский и Власенко тоже недалеко убежали – более 50% правды.
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Интересная ситуация возникла с Анной Скороход (внефракционная). Она попала на 6-е место в рейтинге правдорубов, но вошла и в тройку манипуляторов.
В то же время президент Владимир Зеленский и депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук возглавили рейтинг тех, кто чаще всего любит преувеличивать.
Рейтинг лжецов, манипуляторов и правдорубов в украинской политике
Для исследования аналитики учитывали все фактологические утверждения политиков. В то же время собственные оценки политиков или прогнозы в расчет не принимались.