13:49
9 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, 8 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      У Москві пройшов парад до Дня Перемоги із серпами, танками, Леніним і Путіним: фото

      99 Читать новость на русском

      У Москві в параді до Дня перемоги участь взяли понад 13 тисяч військовослужбовців та колони військової техніки. За всім дійством наглядали снайпери.

      Під час параду показали російські танки Т-14 "Армата", зенітні ракетні системи С-400, ракетні комплекси "Ярс", бойові машини підтримки танків "Термінатор" та іншу техніку, повідомляють російські ЗМІ.

      Читайте також: "Безсмертний полк" вийшов на проросійський марш у Києві: затримані та словесні перепалки

      Окрім того, над Червоною площею мала б пролетіти стратегічна авіація Ту-160, Ту-22М3 і Ту-95МС, фронтові бомбардувальники Су-24СМ і Су-34, вертольоти Мі-28Н, Ка-52, Мі-24 та інша техніка. Однак повітряну частину параду скасували через несприятливі погодні умови. 


      Ленін на параді у Москві/ Getty images

      ​За усім дійством згори вже традиційно наглядали снайпери.


      Колони техніки на параді у Москві/ Getty images

      Не обійшлось і без неоднозначних заяв очільника Кремля Володимира Путіна. Перед парадом він назвав Київ "стародавнім руським містом".

      Володимир Путін нагадав про "стародавні руські міста" – Києв і Новгород, — які також зробили неоціненний внесок у розгром фашизму,
      – пишуть російські видання.

      При цьому Путін заявив, що в ряді держав "спотворюють правду про війну". Зазначимо, у 2010 році Путін заявляв, що Росія перемогла б у Другій світовій, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

      Міфи про Велику Вітчизняну війну і 9 травня: відео

      Зазначимо, у 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.


       

       

       

      blog_ava
      "Гра престолів": о котрій годині дивитися п'яту серію 8 сезону в Україні
      сьогодні
      5684
      Теги: Новини політики 9 травня День Перемоги Володимир Путін Новини Росії Москва Фотоновини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Это впечатляет: Британия показывает всю историю Второй мировой войны через историю одной семьи
      сьогодні , 13:32 Это впечатляет: Британия показывает всю историю Второй мировой войны через историю одной семьи
      Павло Казарін 78
      Як проходить 9 травня в Україні: перші інциденти
      сьогодні , 13:15 Як проходить 9 травня в Україні: перші інциденти
      868
      Чому євреї не святкували перемогу над Гітлером у Другій світовій війні?
      сьогодні , 12:00 Чому євреї не святкували перемогу над Гітлером у Другій світовій війні?
      Блог Соцмережі 1179
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      сьогодні , 11:49 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      2202
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      8 травня , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук