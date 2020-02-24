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      Провали Путіна на зовнішній арені: чому Україна стала топ-темою

      - Читать новость на русском
      Путін темою України намагається відвернути увагу росіян / gettyimages.com

      Путін навмисно час від часу пропадає, потім з’являється, породжує чутки, щоб привернути до себе увагу черговими месиджами. Зараз Путін знаходиться в ситуації, коли треба показувати мультики для населення, щоб відвернути увагу від провалів Кремля.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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      У Путіна проблеми по всіх напрямках. Росія намагається уникнути військового зіткнення з Туреччиною в Сирії. Провал із газогономи "Північний потік-2" і Турецький потік, де мало бути три гілки, а є тільки одна. Туреччина скоротила споживання російського газу на 40% в 2020 році. А Болгарія наполовину. Польща з 2023 року відмовиться від російського газу. Провал з об’єднанням Росії і Білорусі, де Путін хотів стати главою,
      – підкреслює Валерій Димов.

      Як додає фахівець, навіть Лукашенко сказав, що братська ціна за російські газ і нафту вища, ніж та, за яку він міг би купувати енергоресурси в Європі. Тому, на переконання експерта, Путіну треба продемонструвати таку собі картинку в середині Росії, щоб відволікти увагу від власних провалів.

      Що відомо про нові заяви Путіна щодо України?

      Тиждень тому росЗМІ написали про чергове "зникнення" президента РФ Путіна. 21 лютого в російський телеканал ТАСС оприлюднив інтерв’ю "20 питань Володимиру Путіну". Серед іншого президент РФ заявив, що співпраця Росії та України невигідна ряду країн, бо створює їм глобального конкурента. Путін вважає, що "ніхто цього не хоче, тому будуть робити все, щоб Україну і Росію розтягувати".

      Водночас Путін зазначив, що сподівається домовитися з Президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн. Проте, за словами Путіна, після нормандської зустрічі позиція Зеленського трохи змінилася: "На жаль, ось він (Зеленський) приїхав з Парижа (з нормандського саміту) і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання", – сказав Путін.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Війна на Донбасі Олександр Лукашенко Північний потік-2
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