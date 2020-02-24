Провалы Путина на внешней арене: почему Украина стала топ-темой

Путин намеренно время от времени пропадает, потом появляется, порождает слухи, чтобы привлечь к себе внимание очередными месседжами. Сейчас Путин находится в ситуации, когда надо показывать мультики для населения, чтобы отвлечь внимание от провалов Кремля.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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У Путина проблемы по всем направлениям. Россия пытается избежать военного столкновения с Турцией в Сирии. Провал с газопроводами "Северный поток-2" и "Турецкий поток", где должно было быть три ветви, а есть только одна. Турция сократила потребление российского газа на 40% в 2020 году. А Болгария наполовину. Польша с 2023 года откажется от российского газа. Провал с объединением России и Беларуси, где Путин хотел стать главой,

– подчеркивает Валерий Дымов.

Как добавляет специалист, даже Лукашенко сказал, что братская цена российских газа и нефти выше, чем та, за которую он мог бы покупать энергоресурсы в Европе. Поэтому, по убеждению эксперта, Путину надо продемонстрировать некую картинку в середине России, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов.

Что известно о новых заявлениях Путина в отношении Украины?

Неделю назад росСМИ написали об очередном "исчезновении" президента РФ Путина. 21 февраля в российский телеканал ТАСС обнародовал интервью "20 вопросов Владимиру Путину". Среди прочего президент РФ заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, поскольку создает для них глобального конкурента. Путин считает, что "никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы Украину и Россию растягивать".

В то же время Путин отметил, что надеется договориться с Президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Однако, по словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась: "К сожалению, вот он (Зеленский) приехал из Парижа (с нормандского саммита) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", – сказал Путин.