Война на Донбассе: о новых вызовах и сценариях развития событий

Масштабная атака пророссийскими боевиками позиций Украины была осуществлена сразу после заявлений президента Зеленского о возможности совместного патрулирования на линии разграничения. Почему террористы усиливают обстрелы и как Украине действовать в этой ситуации, – далее в материале 24 канала.

Оккупационная власть ОРДЛО против любого мирного урегулирования

По мнению экспертов, эскалация военных действий на Донбассе – ответ России на мирную инициативу Зеленского о совместном патрулировании на линии разграничения и давление на самого президента Украины. По словам Олега Жданова, это демонстрация того, что Кремль не допустит украинских военных и ОБСЕ к границе Украины с Россией.

Путин быстро нашел выход. Вместо того, чтобы давать объяснения на инициативы Зеленского о совместном патрулировании, ударили по украинским позициям со всех стволов. Показали, что Россия якобы не участник конфликта. Главная политическая цель обстрелов – принудить Украину к прямым переговорам с оккупационными властями ОРДЛО,

– убежден Олег Жданов.



Главарь "ЛНР" Пасечник хочет оставаться местным князьком / Фото из соцсетей

В то же время глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко убежден: обострение на Донбассе связано, в первую очередь, с интересами лидеров оккупационной власти ОРДЛО. Как гражданских, так и военных.

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Боевики показывают, что против инициатив президента Зеленского о совместном патрулировании. Главари ОРДЛО заинтересованы в срыве любых переговоров. Потому что они теряют все: статус, влияние, кормушку. Им в ОРДЛО не будет места. Надо будет уехать, а жизнь эмигранта невеселая и не такая хлебная,

– замечает Владимир Фесенко.



Главарю "ДНР" Пушилину придется снова убегать / Фото Getty

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Фактор смены кремлевского куратора Суркова на Козака

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко связывает бои возле Золотого с ротацией в окружении Путина, который назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя своей администрации. Этим назначением Путин заменил Владислава Суркова, которого считают куратором и идеологом ОРДЛО.

Бои на Донбассе – это "кашляет" Сурков, который демонстрирует, что при его отсутствии начинаются беспорядки. А в Кремле настроены на переговоры, и для этого им нужны новые люди. Как со стороны Москвы, так и ОРДЛО. Сурков не подходит. Потому что он отец вооруженного конфликта и не может быть "миротворцем",

– считает Виктор Небоженко.

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Политолог добавляет: Сурков очень сильно укоренился в ОРДЛО. В курсе всех криминальных разборок. Плюс это огромная финансово-материальная помощь России. ОРДЛО – контрабандистский хаб. Сурков будет сопротивляться, биться за свой донбасский проект, подставлять Козака.



Сурков мстит из-за своей замены на Козака? Фото из соцсетей

К тому же, по словам Небоженко, после указа Путина об увольнении Суркова можно себе представить, сколько людей в ОРДЛО испугались.

"Козак начнет чистку в так называемых органах власти псевдореспублик. Кого-то закопает, кого-то поднимет. Неизвестно, какой стиль выберет Козак. Будут расстреливать, как в 1937 году, или будут показательные суды. Или просто выгонит. Козаку надо что-то делать с людьми, которые пять лет держались за оружие. Он придет и скажет: я вас на войну не посылал. У нас новая игра: играем в мир", – отмечает Небоженко.

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Как должна действовать Украина?

Политолог Андрей Вигиринский отмечает: с одной стороны, есть обмен пленными, состоялась встреча в нормандском формате. Есть диалог, чего не было с Порошенко. А диалог должен быть при любом конфликте. С другой, – все остаются на своем.

Пока нет нового алгоритма, согласованного всеми сторонами, который бы предусматривал совокупность действий, направленных на прекращение вооруженной агрессии. Для России мотивации прекращать войну нет. Европа, исходя из приоритетов на Мюнхенской конференции по безопасности, отодвинула конфликт на Украине на десятое место. Не предлагает другие сценарии, не планирует давить на Россию дополнительными мерами. А у Украины отсутствуют рычаги давления на Россию,

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

Заморозить конфликт, по его мнению, тоже не удастся. Президент Зеленский пытается сделать шаги, направленные на возвращение оккупированных территорий под контроль Украины. Впрочем, отмечает эксперт, при отсутствии изменений позиции России по урегулированию конфликта и без поддержки Запада эти шаги останутся лишь инициативой.

Виктор Небоженко замечает: неизвестно, удастся ли что-то сделать Козаку в ОРДЛО. Его идея сделать ОРДЛО вторым Приднестровьем – принципиально неосуществима.

Приднестровье не имеет границы с Россией. Украина остановилась на Донбассе, поскольку была полностью открыта граница для российских войск. Но конфликт между Сурковым и Козаком очень выгоден Украине,

– отмечает Небоженко.



Президент Зеленский должен сделать соответствующие выводы / Фото Офиса Президента

Эксперты подчеркивают: никаких выборов в ОРДЛО, пока оттуда не будут выведены российские войска, не пройдет разоружение бандоформирований и не будет восстановлен контроль над границей. Владимир Фесенко отмечает: Зеленский и его команда показали готовность к компромиссу. Но если в ответ война продолжается, необходимо демонстрировать жесткость.

Ключевое обязательное условие: никаких переговоров, пока не будет прекращения огня. Деэскалация военных действий. Украина при таких обстоятельствах также будет против встречи "нормандской четверки" в Берлине, если Россия не прекратит военные действия,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

При этом Вигиринский добавляет: Зеленский занял жесткую позицию: никаких выборов без возвращения нам контроля над границей. Но без помощи Запада Украина не сможет надавить на Россию. Поэтому, убежден политолог, лидер страны должен взять на себя ответственность за одно из двух решений. Одно – идти на уступки, потому что нужно возвращать территории. Второе – замораживание конфликта, но при определенных обстоятельствах.

Если мир не будет проявлять инициатив, направленных на отстаивание позиций Украины, не будет иметь желания радикально прекратить агрессию России, то Зеленский должен заявить, что мы своей государственностью не пожертвуем. Замораживаем конфликт, и нам придется жить с тем, что есть,

– отмечает Андрей Вигиринский.