Війна на Донбасі: про нові виклики і сценарії розвитку подій

Масштабна атака проросійськими бойовиками позицій України була здійснена одразу після заяв президента Зеленського про можливість спільного патрулювання на лінії розмежування. Чому терористи посилюють обстріли і як Україні діяти в цій ситуації, – далі в матеріалі 24 каналу.

Окупаційна влада ОРДЛО проти будь-якого мирного врегулювання

На думку експертів, ескалація військових дій на Донбасі – відповідь Росії на мирну ініціативу Зеленського про спільне патрулювання на лінії розмежування і тиск на самого президента України. За словами Олега Жданова, це демонстрація того, що Кремль не допустить українських військових і ОБСЄ до кордону з України з Росією.

Путін швидко знайшов вихід. Замість того, щоб давати пояснення на ініціативи Зеленського про спільне патрулювання, вдарили по українських позиціях з усіх стволів. Показали, що Росія ніби не учасник конфлікту. Головна політична мета обстрілів – примусити Україну до прямих переговорів з окупаційною владою ОРДЛО,

– переконаний Олег Жданов.



Ватажок "ЛНР" Пасічник хоче залишатися місцевим князьком / Фото соцмереж

Водночас голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко переконаний: загострення на Донбасі пов'язане, в першу чергу, з інтересами лідерів окупаційної влади ОРДЛО. Як цивільних, так і військових.

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Бойовики показують, що проти ініціатив президента Зеленського про спільне патрулювання. Ватажки ОРДЛО зацікавлені в зриві будь-яких переговорів. Бо вони втрачають все: статус, вплив, годівницю. Їм в ОРДЛО не буде місця. Треба буде їхати, а життя емігранта невеселе і не таке хлібне,

– зауважує Володимир Фесенко.



Ватажку "ДНР" Пушиліну доведеться знову втікати / Фото Getty

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Фактор зміни кремлівського куратора Суркова на Козака

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко пов’язує бої біля Золотого з ротацією в оточенні Путіна, який призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника своєї адміністрації. Цим призначенням Путін замінив Владислава Суркова, якого вважають куратором та ідеологом ОРДЛО.

Бої на Донбасі – це "кашляє" Сурков, який демонструє, що за його відсутності починаються заворушення. А в Кремлі налаштовані на переговори, і для цього їм потрібні нові люди. Як з боку Москви, так і ОРДЛО. Сурков не підходить. Тому що він батько збройного конфлікту і не може бути "миротворцем",

– вважає Віктор Небоженко.

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Політолог додає: Сурков дуже сильно вкоренився в ОРДЛО. В курсі всіх кримінальних розборок. Плюс це величезна фінансово-матеріальна допомога Росії. ОРДЛО – контрабандистський хаб. Сурков чинитиме опір, битиметься за свій донбаський проєкт, підставлятиме Козака.



Сурков мстить за свою заміну на Козака? Ї Фото соцмереж

До того ж, за словами Небоженка, після указу Путіна про звільнення Суркова можна собі уявити, скільки людей в ОРДЛО злякалися.

"Козак почне чистку в так званих органах влади псевдореспублік. Когось закопає, когось підніме. Невідомо, який стиль вибере Козак. Розстрілюватиме, як у 1937 році, або будуть показові суди. Чи просто вижене. Козаку треба щось робити з людьми, які п'ять років трималися за зброю. Він прийде і скаже: я вас на війну не посилав. У нас нова гра: граємо в мир", – зауважує Небоженко.

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Як повинна діяти Україна?

Політолог Андрій Вігірінський зауважує: з одного боку, є обмін полоненими, відбулася зустріч у нормандському форматі. Є діалог, чого не було з Порошенком. А діалог повинен бути при будь-якому конфлікті. З іншого, – всі залишаються на своєму.

Наразі немає нового алгоритму, погодженого усіма сторонами, який би передбачав сукупність дій, направлених на припинення збройної агресії. Для Росії мотивації припиняти війну немає. Європа, виходячи з пріоритетів на Мюнхенській конференції з безпеки, відсунула конфлікт в Україні на десяте місце. Не пропонує інші сценарії, не планує тиснути на Росію додатковими заходами. А в України відсутні важелі тиску на Росію,

– підкреслює Андрій Вігірінський.

Заморозити конфлікт, на його думку, також не вдасться. Президент Зеленський намагається вжити кроків, направлених на повернення окупованих територій під контроль України. Утім, наголошує експерт, за відсутності змін позиції Росії щодо врегулювання конфлікту і без підтримки Заходу ці кроки залишаться лише ініціативою.

Віктор Небоженко зауважує: невідомо, чи вдасться щось зробити Козаку в ОРДЛО. Його ідея зробити ОРДЛО другим Придністров'ям – принципово нездійсненна.

Придністров'я не має кордону з Росією. Україна зупинилася на Донбасі, оскільки був повністю відкритий кордон для російських військ. Але конфлікт між Сурковим і Козаком дуже вигідний Україні,

– зазначає Небоженко.



Президент Зеленський повинен зробити відповідні висновки / Фото Офісу Президента

Експерти підкреслюють: жодних виборів в ОРДЛО, поки звідти не будуть виведені російські війська, не пройде роззброєння бандоформувань і не буде відновлено контроль над кордоном. Володимир Фесенко зазначає: Зеленський і його команда показали готовність до компромісу. Але якщо у відповідь війна триває, необхідно демонструвати жорсткість.

Ключова обов'язкова умова: ніяких переговорів, поки не буде припинення вогню. Деескалація військових дій. Україна при таких обставинах також буде проти зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні, якщо Росія не припинить військові дії,

– підкреслює Володимир Фесенко.

При цьому Вігірінський додає: Зеленський зайняв жорстку позицію: ніяких виборів без повернення нам контролю над кордоном. Але без допомоги Заходу Україна не зможе натиснути на Росію. Тому, переконаний політолог, лідер країни має взяти на себе відповідальність за одне з двох рішень. Одне – йти на поступки, бо треба повертати території. Друге – замороження конфлікту, але за певних обставин.

Якщо світ не проявлятиме ініціатив, направлених на відстоювання позицій України, не матиме бажання радикально припинити агресію Росії, то Зеленський повинен заявити, що ми своєю державністю не пожертвуємо. Заморожуємо конфлікт, і нам доведеться жити з тим, що є,

– наголошує Андрій Вігірінський.