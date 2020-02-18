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      Путін офіційно звільнив свого помічника Суркова – куратора бойовиків Донбасу

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      Путін звільнив Суркова 18 лютого з посади свого помічника / zen.yandex.ru

      Президент Росії Володимир Путін 18 лютого офіційно звільнив з посади свого помічника Владислава Суркова. Сурков був куратором проросійських бойовиків на Донбасі. А тепер питаннями України у Кремлі займатиметься Дмитро Козак.

      "Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації. Цей указ набуває чинності з дня його підписання", – мовиться в указі Путіна про звільнення Суркова на сайті Кремля.

      Читайте також: Єрмак постійно на зв’язку з кремлівським "куратором по Україні" Козаком, – ЗМІ

      25 січня стало відомо, що Сурков пішов з державної служби начебто через зміну політичного курсу Росії щодо України.

      До цього, 24 січня, за заступником керівника адміністрації президента Росії став Дмитро Козак. Тоді ж стало відомо, що він займатиметься українським питанням. Ймовірно, Козак перебере на себе обов'язки Суркова.

      Чим займався Сурков

      • Офіційна посада Суркова була – помічник президента Росії та уповноважений президента з питань Донбасу. Проте всім давно відомо, що він був куратором проросійських бойовиків на Донбасі.
      • Кар'єру на держслужбі Сурков розпочав у 1999 році. Він став помічником, а згодом і заступником керівника адміністрації президента Росії – тоді ще Бориса Єльцина.
      • У 2014 році Сурков був одним з ключових організаторів російської агресії проти України. За методи Суркова його ненавиділа не лише українська влада, а й ватажки бойовиків. Так, російський ватажок бойовиків Ігор Гіркін ("Стрєлков") заявляв, що Сурков націлений лише на руйнування та пограбування Донбасу.
      • Ексголова СБУ Валентин Наливайченко звинувачував Суркова в тому, що в лютому 2014 року той керував групою іноземних снайперів, які обстрілювали мітингувальників на Майдані.
      • Сурков перебуває під санкціями США, Канади, Євросоюзу, Швейцарії та України.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
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