Путін офіційно звільнив свого помічника Суркова – куратора бойовиків Донбасу

Президент Росії Володимир Путін 18 лютого офіційно звільнив з посади свого помічника Владислава Суркова. Сурков був куратором проросійських бойовиків на Донбасі. А тепер питаннями України у Кремлі займатиметься Дмитро Козак.

"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника президента Російської Федерації. Цей указ набуває чинності з дня його підписання", – мовиться в указі Путіна про звільнення Суркова на сайті Кремля.

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25 січня стало відомо, що Сурков пішов з державної служби начебто через зміну політичного курсу Росії щодо України.

До цього, 24 січня, за заступником керівника адміністрації президента Росії став Дмитро Козак. Тоді ж стало відомо, що він займатиметься українським питанням. Ймовірно, Козак перебере на себе обов'язки Суркова.

Чим займався Сурков

Офіційна посада Суркова була – помічник президента Росії та уповноважений президента з питань Донбасу. Проте всім давно відомо, що він був куратором проросійських бойовиків на Донбасі.

Кар'єру на держслужбі Сурков розпочав у 1999 році. Він став помічником, а згодом і заступником керівника адміністрації президента Росії – тоді ще Бориса Єльцина.

У 2014 році Сурков був одним з ключових організаторів російської агресії проти України. За методи Суркова його ненавиділа не лише українська влада, а й ватажки бойовиків. Так, російський ватажок бойовиків Ігор Гіркін ("Стрєлков") заявляв, що Сурков націлений лише на руйнування та пограбування Донбасу.

Ексголова СБУ Валентин Наливайченко звинувачував Суркова в тому, що в лютому 2014 року той керував групою іноземних снайперів, які обстрілювали мітингувальників на Майдані.

Сурков перебуває під санкціями США, Канади, Євросоюзу, Швейцарії та України.

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