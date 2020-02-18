Путин официально уволил своего помощника Суркова – куратора боевиков Донбасса

Президент России Владимир Путин 18 февраля официально уволил с должности своего помощника Владислава Суркова. Сурков был куратором пророссийских боевиков на Донбассе. А теперь вопросы Украины в Кремле будет курировать Дмитрий Козак.

"Уволить Суркова Владислава Юрьевича с должности помощника президента Российской Федерации. Этот указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в указе Путина об увольнении Суркова на сайте Кремля.

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25 января стало известно, что Сурков ушел с государственной службы якобы из-за смены политического курса России в отношении Украины.

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