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      Путин официально уволил своего помощника Суркова – куратора боевиков Донбасса

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      Путин уволил Суркова 18 февраля с должности своего помощника / zen.yandex.ru

      Президент России Владимир Путин 18 февраля официально уволил с должности своего помощника Владислава Суркова. Сурков был куратором пророссийских боевиков на Донбассе. А теперь вопросы Украины в Кремле будет курировать Дмитрий Козак.

      "Уволить Суркова Владислава Юрьевича с должности помощника президента Российской Федерации. Этот указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в указе Путина об увольнении Суркова на сайте Кремля.

      Читайте также: Ермак постоянно на связи с кремлевским "куратором по Украине" Козаком, – СМИ

      25 января стало известно, что Сурков ушел с государственной службы якобы из-за смены политического курса России в отношении Украины.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия Война на Донбассе
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