Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия

Назначение Дмитрия Козака на украинское направление, свидетельствует о том, что после завершения очередного этапа узурпации своей власти над своими согражданами внутри России, Владимир Путин намеревается узурпировать власть и во всей Украине.

В связи с чем, Путин вынужден прибегнуть к изменению тактики на украинском направлении, при сохранении своего стратегического курса по движению Украины к ОРДЛО, а потом и к планируемой новорощенной кремлевской империи.

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В этом плане, решающую роль в отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России и ответственного в ОРДЛО за политические, идеологические и информационные аспекты сыграли как минимум три фактора:

Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите нормандского формата 09 декабря 2019 года от капитуляционного сценария Путина в исполнении Ермака-Суркова; Массовые протесты в Сухуми и отставка, так называемого президента Абхазии, что для Кремля на временно оккупированных территориях считается откровенным вызовом.



Ведь не случайно 21 января, В. Сурков был срочно вынужден вылететь в Абхазию, а затем долго оправдываться за произошедшие события. В российской иерархии власти распространяется негласная презумпция виновности на подчиненного чиновника. Если чиновник даже добросовестно выполняет порученное ему задание и при этом случается что-то не так из-за действий иных лиц, значит априори, по умолчанию виноват в этом, в том числе и сам чиновник-исполнитель. Запрос на более профессиональный подход по инкорпорированию ОРДЛО в политическое пространство Украины, а уж затем и саму Украину в Россию.

Пресс-секретарь Путина Д. Песков сообщил: "Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит" (РИА – новости 25.01.2020). Курс тот же – уничтожение Украины как субъекта международного права и геополитической реальности, превращение Украины в территорию новорощенной кремлевской империи – союзного государства.

В вопросах урегулирования ситуации на временно оккупированных Россией территориях по кремлевскому сценарию Д. Козак более опытный субъект, нежели В. Сурков.

Кто такой Владислав Сурков?

В ноябре 2003 Д. Козак занимал должность спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Тогда он предложил план урегулирования конфликта и воссоединения между Молдавией и Приднестровьем, который вначале был принят как правительством Приднестровья, так и президентом Молдовы Ворониным, но затем ими же отвергнут. Своей деятельностью, Д. Козак изрядно наследил во практически всех конфликтах на постсоветском пространстве. В частности на временно оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии, в вопросах экономических взаимоотношений России и Республики Беларусь и пр.

В 1985 году Д. Козак окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета по специальности "правоведение". Козак более удобен для Кремля. В отличие от Суркова, Козак не делал резких антиукраинских высказываний. Козак – натуральный технократ-исполнитель, лишенный личных оценок событий, в которых он участвует. В отличие от Суркова, Козак не имеет своих карманных Бородаев и Чеснаковых.

Кроме того, у Дмитрия Козака более конструктивные деловые взаимоотношения с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Они имеют опыт решения вопросов по газу, обмену пленных и пр. Оба – настоящие технократы, лишенные патриотических амбиций. Козак менее токсичен для команды Зеленского, нежели Сурков. При этом переговорный процесс между командами двух президентов станет более закрытым от общества. Все будет происходить тайно и о принятых решениях мы будем узнавать постфактум.

Должность: адвоката желаний Путина

Следовательно, исходя из прошлой деятельности на постсоветском пространстве в совокупности с позицией Д. Пескова о неизменности курса по Украине, главную задачу Д. Козака можно охарактеризовать как: "Принятие исчерпывающих мер по легализации ОРДЛО в политическое пространство Украины при условии, сохранения на территориях ОРДЛО российской оккупации, а затем инкорпорирование Украины в новорощенное путинское союзное государство". В этом плане Д. Козак возьмет на себя роль адвоката желаний В. Путина и займется решением нерешаемой юридической задачи по легализации нелегализуемого, что в цивилизованных странах считается отдельным преступлением, за которое присуждают немалый срок.

Вполне вероятно, что Д. Козак предложит руководству Украины заключить условный договор капитуляции, оформляющий намерения Путина по интеграции Украины в новорощенную империю, но опять-таки в дополнение к минским соглашениям и формуле Штайнмайера.

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При этом если условная команда В. Зеленского откажется пойти на капитуляционные условия, с учетом опыта свержения в соседней Молдове режима его тезки, олигарха Владимира Плахотнюка (чего не было в практике Суркова), при поддержке и по указанию Путина, Д. Козак сможет попытаться экстраполировать свой опыт на режим В. Зеленского. Стоит отметить, что Д. Козак добивался изменений внешнеполитического курса Молдовы на протяжении почти 16-ти лет. Это означает, что Д. Козак обладает стратегически терпением и готов потратить десятилетия на решение геополитических задач. В любом случае, Д. Козак такой же исполнитель воли Путина, как и В. Сурков, только более опытный и незаметный. Поэтому Козак будет действовать в парадигме желаний Путина.

Преднестровизация ОРДЛО не получится:

У России и Молдовы нет общей границы. Вероятно, этот фактор затруднил квалификацию властями Молдовы оккупацию Россией территории так называемой "ПМР". Почему власти Молдовы изначально стыдливо умолчали об оккупации Россией части своей страны? Этот вопрос следовало бы адресовать властям Молдовы.



Из всего действенного, что удалось обнаружить, так это Решение ЕСПЧ по делу "Илашку и другие против Молдовы и России" (Ilaşcu and others v. Moldova and Russia). Европейский суд по правам человека отметил, что ""ПМР" остается под действенным управлением или, по крайней мере, под решающим влиянием РФ и что, так или иначе, она выжила благодаря военной, экономической, финансовой и политической поддержке со стороны России".

Украина и Россия вдоль ОРДЛО имеют общую границу. В Украине действует Закон Украины № 2268-VIII от 18.01.2018 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Верховной Радой и правительством приняты иные законодательные и нормативно-правовые акты, свидетельствующие об оккупации Россией ОРДЛО.



В отчете прокурора международного уголовного суда "О действиях по предварительному расследованию событий в Украине от 05.12.2018" (п. 72), идет речь о том, что на востоке Украины "… параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, имеет место международный вооруженный конфликт". Оккупацию РФ ОРДЛО подтверждают различные резолюции иных международных организаций, а главное – тонны доказательств в докладах различных исследовательских компаний и иностранных спецслужб.

В России на самом высшем правительственном уровне, создано и функционирует фактическое правительство ОРДЛО в виде Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины (утв., распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2014 г. N 2537-р), в которой принимают участие заместители министров и руководители иных федеральных органов власти России в количестве 21 человек (по количеству задействованных министерств и ведомств) по вопросам управления ОРДЛО.

Существует множество промежуточных решений ЕСПЧ, в которых установлено, что Украина утратила контроль над ОРДЛО и АР Крым вследствие временной российской оккупации, а посему по женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, за все происходящие в ОРДЛО отвечает оккупирующая держава, т. е. РФ.



По рассмотренным выше юридическим признакам, Россия уже давно не скрывает оккупацию ОРДЛО. Поэтому, временная оккупация Россией ОРДЛО, это уже общепризнанный факт, за исключением официального признания со стороны оккупировавшей державы.

От плана Д. Козака по легазизации российских временных оккупационных администраций в политическое пространство Украины, а Украину в недоимперии –предохраняет право.

В Конституции Украины (см. статьи 85 (п. 5), ст. 102, ст. 116 (п. 1 (1), закреплен внешнеполитический курс страны на приобретение членства в Евросоюзе и в НАТО, которому неуклонно должны следовать все 4 ветви государственной власти: президентская, законодательная, исполнительная и судебная. За появление этих конституционных норм-предохранителей страны от ее развала и порабощения со стороны северного агрессора, следовало бы поблагодарить представителей предыдущего политического режима.

Следовательно, для того, чтобы Украину формально законным путем вогнать в союзное государство, помимо легализации ОРДЛО необходимо изменить Основной Закон страны.

Какие инструменты для этих изменений имеются у Кремля?

Очевидно, что даже если Путин даст команду задействовать в Украине всех своих тайных и явных агентов влияния, всю свою пятую колонну, то в сложившейся политической ситуации, при всей внешне и внутриполитической импотентности нынешней власти, все эти меры не смогут обеспечить принятие подконтрольными Кремлю депутатами изменений в Конституцию об отречении от европейского и евроатлантического курса и возвращения Украины в Россию. Даже некоторые депутаты из ОПЗЖ просто "заболеют" в день такого голосования, не говоря уже о представителях других политических сил. По действующему законодательству Украины, очередные парламентские выборы должны состояться в октябре 2023 года.

Стало быть, у Путина остается три варианта покорения Украины:

1) ожидать наступления очередных парламентских выборов в октябре 2023 года и под эти выборы готовить свою 5-ю колонну;

2) начать раскачивать внутри Украины общественно-политическую ситуацию специально для того, чтобы в Украине были вновь назначены внеочередные парламентские выборы, на которых бы преимущественную победы получили бы представители 5-й путинской колонны;

3) отстранить В. Зеленского от реальной власти посредством российского потенциала ОРДЛО и своей 5-й вражеской колонны.

Первый вариант слишком долг, а второй – невозможен. Антикапитуляционные протесты вполне могут слиться с социальными протестами на фоне прогнозируемого ухудшения социально-экономической обстановки. Даже если эти протесты приведут к внеочередным парламентским выборам, то и на этих выборах при всей своей внешней и внутренней пропаганде Путину не удастся сформировать для себя в Верховной Раде лояльного и необходимого большинства депутатов с целью изменения Конституции.

В своей монографии "Будущее Донбасса по "формуле Штайнмайера"", я пришел к убедительному выводу о том, что те (устные!) политические договоренности, которые были достигнуты на саммите участников нормандского формата 09 декабря 2019 года, это максимум, что можно выжать из курса безальтернативности минских договоренностей без дальнейшего ущерба для национальной безопасности и суверенитета Украины.

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А дальше, легализация российских временных оккупационных администраций на территориях ОРДЛО невозможна в силу международного права и украинского законодательства. История человечества не знает примеров проведения свободных демократических выборов на оккупированных вражескими силами территориях, а международное право прямо запрещает амнистировать коллаборантов.

Юридическая наука не может ответить на вопрос о том, как легализовать нелегализуемое правовым путем. Согласно резолюции ГА ООН "Об определении агрессии" (1974), никакие территориальные приобретения или ОСОБАЯ ВЫГОДА, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными. Зато юридическая наука и практика знают ответ на вопрос о попытках легализации временных оккупационных администраций в политическое пространство Украины. Это, безусловно, будет квалифицировано как минимум в качестве дополнительного эпизода длящегося во времени особо тяжкого преступления государственной измены в преступных интересах страны-агрессора.

Таким образом, можно прийти к обоснованному выводу о том, что минские договоренности – тяжкое и длящееся обоюдоострое преступление, совершаемое как страной-агрессором, так и в интересах страны-агрессора (Шулипа Ю. Ю. "Будущее Донбасса по "формуле Штайнмайера"" с. 129).

Теперь внимание! Как специалист заявить с полной профессиональной ответственностью, смело могу заявить следующее:

Если сейчас Петр Алексеевич Порошенко придет в ГБР с повинной о даче отмашки на подписание минских договоренностей, соберет вокруг себя десятки телекамер и своих порохолюбов, и публично признается в совершении преступления государственной измены в интересах страны-агрессора, сделав заявление на весь мир типа: "Это Путин окаянный попутал, оказал на меня и страну военное и психологическое давление, навязал шантажом условия минских договоренностей, а посему каюсь, виноват в том, что мои действия привели к оккупации ОРДЛО, судите меня по всей строгости закона", то кроме так поддержки сторонников за откровение и симпатии со стороны оппонентов ничего более он не получит.

На осуждение Петра Порошенко Владимир Зеленский не даст отмашки и предполагаю, напротив, действующий президент предпримет меры для того, чтобы его предшественник остался на свободе. Советники Зеленского подскажут ему, что после того, как Зеленский перестанет быть президентом, его с высокой долей вероятности может постигнуть та же участь, прецедентом ему не задумываясь "влепят" приговор т. к., он является продолжателем преступного курса безальтернативности минских договоренностей и пока еще не предпринял никаких мер для изменения этого курса в пользу защиты национальных интересов Украины. Так что в части минских договоренностей В. Зеленский для П. Порошенко уж точно не приговор.

В своей монографии "Будущее Донбасса по "формуле Штайнмайера"", я пришел к убедительным выводам о том, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, вернуться под полный контроль Украины, вместе с возвращением контроля за украинско-российским участком границы, прилегающим к данным областям только в двух случаях:

Смена в России нынешнего политического режима в результате его морального, демографического, политического, военно-полицейского и социально-экономического истощения.

в результате его морального, демографического, политического, военно-полицейского и социально-экономического истощения. Пока лишь, украинскому обществу и руководству, следует запастись стратегическим терпением и дождаться наступления указанных событий" (с. 267-268).

Основываясь на принципе максима ex injuria jus non oritur (лат. право не возникает из правонарушения), я пришел к убедительным выводам о дальнейшей невозможности законного инкорпорирования ОРДЛО по "формуле Штайнмайера" в украинское политическое пространство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой, с признанием на неподконтрольных украинским властям территориях результатов выборов, проведения амнистии коллаборантов и всех прочих "прелестей", связанных с этим курсом.

Формула Штайнмайера, этот тот случай, когда внешняя страны-агрессора победила международное право, национальные интересы и законодательство страны-жертвы агрессии. В отрыве от права, мне пришлось сделать прогноз сценария продолжения этого губительного для Украины курса.

Поэтому, реализация варианта 3 наиболее вероятна.

В своем прогнозе, я исходил из того, что Путин не будет дожидаться даты очередных парламентских выборов в Украине до октября 2023 года. Кроме того, Путин неоднократно как своими высказываниями (см. например его знаменитую новороссийскую речь), так и естественно аннексией Крыма, оккупацией ОРДЛО отрицал Украину как государство и субъект международного права, то ему законодательство Украины и международное право естественно не указ.

Решающим фактором для Путина является, именуемого узкой группой специалистов "открытие ворот ада", т. е., границы свободной Украины с ОРДЛО, при условии, что граница ОРДЛО с Россией будет продолжать отстаиваться открытой до наступления абстрактного политического урегулирования. Сколько это политическое урегулирование будет продолжаться – зависит от желаний Путина.

Возникнет ситуация когда тысячи боевиков-коллаборантов окажутся вместе с российскими оккупационными войсками и российской резидентурой в одном пространстве с теми, кого они недавно убивали и ненавидят лютой ненавистью. При этом представители украинских властей не смогут посещать оккупированные земли из-за угрозы попасть в плен, либо гибели.

Все эти враждебные элементы на почве борьбы с украинской государственностью сольются в едином экстазе с 5-й путинской колонной и смогут весьма успешно действовать под прикрытием усилившейся за последнее время кремлевской агентуры. Из всех преступлений, преступления на почве ненависти представляют наибольшую опасность для общества.

С высокой долей вероятности, под прикрытием 5-й колонны по всей стране могут начаться убийства проукраинских политиков, журналистов, общественников, юристов, теракты и прочие многочисленные жуткие преступления. Очистить Украину от лучших представителей украинской нации, это именно то, чего желает добиться Путин.

По причинам неготовности украинские власти будут не в состоянии оказать эффективное противодействие всем этим вызовам. Если сейчас как говорится "нет посадок" за проще раскрываемые коррупционные и прочие преступления, то за убийства и теракты посадки вряд ли будут, особенно с учетом их прогнозируемого количества.

На фоне высокой активности российских спецслужб в Европе, внутренней дестабилизации общественно-политической обстановки внутри Украины, российским спецслужбам достаточно организовать несколько терактов залегендировав их под украинский след. И тогда Путин скажет своим западным партнерам А. Меркель и М. Макрону: "Вот видите, я же неоднократно говорил вам о том, что Украина это несостоявшееся государство, никакой реальной власти в Украине нет, киевские власти не способны побороть преступность и сами являются источником международной преступности. Но у меня на Украине есть мой кум В. Медведчук и он точно знает, что надо делать. Потребуйте от Зеленского назначить В. Медведчука главой СНБО с чрезвычайными полномочиями, и ситуация тут же нормализуется". Практика назначения В. Путиным В. Медведчука в трехстороннюю контактную группу по просьбе А. Меркель уже наработана.

Тем более что сейчас Путин активно содействует усилению позиций В. Медведчука не только в Украине, но и на международном уровне.

Иными словами, перед Путиным запрограммированно возникнет задача по дестабилизации ситуации в Украине с помощью российского потенциала ОРДЛО и своей 5-й вражеской колонны. И для этого, Козак ему в помощь.

Затем Путин может сделать ход Медведчуком, через своих западных партнеров, отстранить от реальной власти В. Зеленского и проект Украина, возможно, вообще закроется на несколько лет.

Подводя итоги долгому повествованию, у Путина нет ни одного правового шанса по включению Украины в планируемое им "союзное государство".

Для того чтобы в краткосрочной перспективе включить Украину в состав этой новорощенной империи, Путину лишь останется пойти на откровенный полный беспредел, – распространить войну с границ ОРДЛО на всю территорию Украины и в некоторые страны ЕС.

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