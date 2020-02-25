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      Трамп хоче примирення України і Росії: що скажуть у Кремлі

      - Читать новость на русском
      Чому Трамп знову заговорив про примирення України з Росією? / gettyimages.com

      Заяви президента США часто гучні. Щодо заяви про необхідність примирення України і Росії, то треба врахувати, що в Штатах йде президентська кампанія. З іншого боку, це посил Трампа Путину.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      Росія намагається зривати будь-які переговори. Приміром, у Кремлі не хочуть їхати на переговори в нормандському форматі в Берлін у квітні. Тому заява Трампа – месидж не стільки Україні, скільки Росії. Україна і так хоче миру і звільнення своїх територій. А Трамп каже росіянам: шукайте мир, шукайте можливості,
      – зауважує Микола Давидюк.

      Найголовніше, підкреслює політолог, щоб компроміс щодо примирення був не за рахунок України. Повинні бути чіткі червоні лінії, за які українська влада не матиме права перейти. Бо, вважає Давидюк, спроба їх перейти може призвести до делегітимізації влади. І це розуміють, тому сумнівно, що керівництво держави перейде межу. Цивілізаційні векторні речі – Європа чи Росія, говорить експерт, для країни дуже важливі. І призводять до швидких політичних масових суспільних реакцій.

      Увага! У результаті російської агресії в Україні від 2014 року загинули понад 10 тисяч українців, більш ніж 20 тисяч отримали поранення, 1,8 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами. Росія продовжує заперечувати анексію Криму та створювати на Донбасі армію із кадровими російськими військовими та громадян Росії.

      При цьому, як зауважує фахівець, сумнівно, що Росія почує Трампа. Лише за умови, що їй це вигідно.

      Росія частіше все ігнорує. І, вочевидь, це саме той випадок. Але це може бути для Кремля мотивацією для поступок по Сирії, якщо в Москві зрозуміють, що за можна отримати якийсь бонус. Зокрема, зняття санкцій. Україна для росіян – винятково товар, яким вони намагається підзаробити,
      – підкреслює Микола Давидюк.

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      Водночас, зазначає він, що примирення України і Росії, завершення війни до виборів президента США було б вигідне і Трампу. Це можна позиціонувати главі Білого дому, як перемогу на зовнішній арені.

      Про що заявив Трамп Дональд Трамп отримав питання про українсько-російські відносини під час бесіди з журналістами, повідомляє ABC News. Президент США заявив, що хоче примирення України та Росії. Президент Сполучених Штатів вважає, що такий розвиток подій "був би чудовим для всього світу". Раніше Трамп заявляв, що бачить прогрес у відносинах України та Росії. Американський президент наголошував, що це є заслугою президента України Володимира Зеленського.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Дональд Трамп Володимир Путін Володимир Зеленський
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