Трамп хочет примирения Украины и России: что скажут в Кремле

Заявления президента США часто громкие. Что касается заявления о необходимости примирения Украины и России, то надо учесть, что в Штатах идет президентская кампания. С другой стороны, это посыл Трампа Путину.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Россия пытается срывать любые переговоры. К примеру, в Кремле не хотят ехать на переговоры в нормандском формате в Берлин в апреле. Поэтому заявление Трампа – мессидж не столько Украине, сколько России. Украина и так хочет мира и освобождения своих территорий. А Трамп говорит россиянам: ищите мир, ищите возможности,

– замечает Николай Давидюк.

Самое главное, подчеркивает политолог, чтобы компромисс по примирению был не за счет Украины. Должны быть четкие красные линии, за которые украинская власть не будет иметь права перейти. Потому что, считает Давидюк, попытка их перейти может привести к делегитимизации власти. И это понимают, поэтому сомнительно, что руководство государства перейдет границу. Цивилизационные векторные вещи – Европа или Россия, говорит эксперт, для страны очень важны. И приводят к быстрым политическим массовым общественным реакциям.

Внимание! В результате российской агрессии в Украине с 2014 года погибли более 10 тысяч украинцев, более чем 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Россия продолжает отрицать аннексию Крыма и создавать на Донбассе армию с кадровыми российскими военными и гражданами России.

При этом, как отмечает специалист, сомнительно, что Россия услышит Трампа. Только при условии, что ей это выгодно.

Россия чаще всего игнорирует. И, очевидно, это именно тот случай. Но это может быть для Кремля мотивацией для уступок по Сирии, если в Москве поймут, что за это можно получить какой-то бонус. В частности, снятие санкций. Украина для россиян – исключительно товар, которым они пытаются подзаработать,

– подчеркивает Николай Давидюк.

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В то же время, отмечает он, примирение Украины и России, завершение войны до выборов президента США было бы выгодно и Трампу. Это можно позиционировать главе Белого дома, как победу на внешней арене.

О чем заявил Трамп

Дональд Трамп получил вопрос об украино-российских отношениях во время беседы с журналистами, сообщает ABC News. Президент США заявил, что хочет примирения Украины и России. Президент Соединенных Штатов считает, что такое развитие событий "было бы прекрасным для всего мира". Ранее Трамп заявлял, что видит прогресс в отношениях Украины и России. Американский президент подчеркивал, что это заслуга президента Украины Владимира Зеленского.