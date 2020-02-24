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      Сколько граждан на оккупированных территориях получили украинские загранпаспорта: цифра

      - Читати новину українською
      Биометрический загранпаспорт / Иллюстративное фото/ 24 канал

      Более миллиона украинцев с оккупированных Донбасса и Крыма получили биометрические загранпаспорта. В частности, на аннексированом Россией полуострове украинскую "биометрику" имеют более 130 тысяч граждан.

      Такие данные обнародовала Государственная миграционная служба на запрос "Немецкой волны".

      Между тем: Россия не намерена останавливаться: сколько украинцев на Донбассе получили паспорта РФ

      Там сообщили, что по состоянию на середину февраля 2020 года были оформлены и выданы 950 405 загранпаспорта гражданина Украины для людей, имеющих регистрацию в временно оккупированных регионах Донбасса.

      А вот жители оккупированного Крыма получают украинские зарубежные биометрические паспорта с 2015 года. Таким образом биометрические паспорта Украины получили 150 466 жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя.

      Внимание! Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо должно, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины.

      Впрочем, Россия от мая 2019 года упростила выдачу своих паспортов на Донбассе и в Крыму:

      • 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.
      • На этом он не остановился и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
      • Через несколько дней Путин издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса также могут получить еще и российские загранпаспорта.
      • Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. ЕС призвал стран-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе.
      • В России заявляют, что за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев с оккупированного Донбасса.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики Государственная миграционная служба Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе
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