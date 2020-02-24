Сколько граждан на оккупированных территориях получили украинские загранпаспорта: цифра

Более миллиона украинцев с оккупированных Донбасса и Крыма получили биометрические загранпаспорта. В частности, на аннексированом Россией полуострове украинскую "биометрику" имеют более 130 тысяч граждан.

Такие данные обнародовала Государственная миграционная служба на запрос "Немецкой волны".

Между тем: Россия не намерена останавливаться: сколько украинцев на Донбассе получили паспорта РФ

Там сообщили, что по состоянию на середину февраля 2020 года были оформлены и выданы 950 405 загранпаспорта гражданина Украины для людей, имеющих регистрацию в временно оккупированных регионах Донбасса.

А вот жители оккупированного Крыма получают украинские зарубежные биометрические паспорта с 2015 года. Таким образом биометрические паспорта Украины получили 150 466 жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя.

Внимание! Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо должно, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины.

Впрочем, Россия от мая 2019 года упростила выдачу своих паспортов на Донбассе и в Крыму: