Сколько граждан на оккупированных территориях получили украинские загранпаспорта: цифра
Более миллиона украинцев с оккупированных Донбасса и Крыма получили биометрические загранпаспорта. В частности, на аннексированом Россией полуострове украинскую "биометрику" имеют более 130 тысяч граждан.
Такие данные обнародовала Государственная миграционная служба на запрос "Немецкой волны".
Между тем: Россия не намерена останавливаться: сколько украинцев на Донбассе получили паспорта РФ
Там сообщили, что по состоянию на середину февраля 2020 года были оформлены и выданы 950 405 загранпаспорта гражданина Украины для людей, имеющих регистрацию в временно оккупированных регионах Донбасса.
А вот жители оккупированного Крыма получают украинские зарубежные биометрические паспорта с 2015 года. Таким образом биометрические паспорта Украины получили 150 466 жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя.
Внимание! Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо должно, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины.
Впрочем, Россия от мая 2019 года упростила выдачу своих паспортов на Донбассе и в Крыму:
- 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.
- На этом он не остановился и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
- Через несколько дней Путин издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса также могут получить еще и российские загранпаспорта.
- Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. ЕС призвал стран-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе.
- В России заявляют, что за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев с оккупированного Донбасса.