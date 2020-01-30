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      ЕС призвал стран-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе

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      ЕС просит ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе / kprf.ru

      Европейский Союз призвал членов организации безопасности ОБСЕ, чтобы они не признавали паспорта, которые Россия выдает на оккупированных ею территориях Украины. Мол, это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также противоречит минским договоренностям.

      Об этом делегация Европейского Союза произнесла во время своего выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

      К слову: Россия значительно упростит процедуру получения паспортов для украинцев: что придумала Москва

      Стоит учесть заявления России о том, что они выдали свои паспорта большому количеству жителей Донбасса. Напоминаем, что упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей,
      – отметили в ЕС.

      Делегация Евросоюза подчеркнула, что не признает российские паспорта, выданные на оккупированных территориях, и призвала так же действовать и стран-членов ОБСЕ,

      Что известно о российских паспортах на Донбассе?24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.

      На этом он не остановился, и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.

      Впоследствии оккупанты похвастались, будто только в 2019 году российские паспорта получили 196 тысяч жителей оккупированного Россией Донбасса.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия ОБСЕ Евросоюз Оккупированные территории Российские паспорта на Донбассе Новости политики
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