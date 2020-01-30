ЕС призвал стран-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе

Европейский Союз призвал членов организации безопасности ОБСЕ, чтобы они не признавали паспорта, которые Россия выдает на оккупированных ею территориях Украины. Мол, это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также противоречит минским договоренностям.

Об этом делегация Европейского Союза произнесла во время своего выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

К слову: Россия значительно упростит процедуру получения паспортов для украинцев: что придумала Москва

Стоит учесть заявления России о том, что они выдали свои паспорта большому количеству жителей Донбасса. Напоминаем, что упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей,

– отметили в ЕС.

Делегация Евросоюза подчеркнула, что не признает российские паспорта, выданные на оккупированных территориях, и призвала так же действовать и стран-членов ОБСЕ,

Что известно о российских паспортах на Донбассе?24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.



На этом он не остановился, и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.



Впоследствии оккупанты похвастались, будто только в 2019 году российские паспорта получили 196 тысяч жителей оккупированного Россией Донбасса.