ЄС закликав країн-членів ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі

Європейський Союз закликав членів безпекової організації ОБСЄ, щоб вони не визнавали паспорти, які Росія видає на окупованих нею територіях України. Мовляв, це є посяганням на суверенітет і територіальну цілісність України, а також суперечить мінським домовленостям.

Про це делегація Європейського Союзу виголосила під час свого виступу на засіданні постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

До слова: Росія значно спростить процедуру отримання паспортів для українців: що вигадала Москва

Варто зважити на заяви Росії про те, що вони видали свої паспорти великій кількості мешканців Донбасу. Нагадуємо, що спрощена процедура є посяганням на суверенітет України та суперечить духу і цілям Мінських домовленостей,

– наголосили у ЄС.

Делегація Євросоюзу наголосила, що не визнає російські паспорти, видані на окупованих територіях, і закликала так само діяти і країн-членів ОБСЄ,

Що відомо про російські паспорти на Донбасі?24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



На цьому він не зупинився, і 1 травня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



Згодом окупанти похвалилися, буцімто лише у 2019 році російські паспорти отримали 196 тисяч мешканців окупованого Росією Донбасу.