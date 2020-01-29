Росія значно спростить процедуру отримання паспортів для українців: що вигадала Москва

Міністерство внутрішніх справ Росії хоче прибрати з вимог на отримання паспорту РФ важливий пункт. Громадянам України та Білорусі не потрібно буде проходити співбесіду на знання російської мови.

Про це заявила начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова в інтерв'ю газеті "Известия". Вона додала, що відповідні законопроєкти вже розробили.

Цікаво! Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: статистика окупантів

Також Казакова сказала, що громадяни Казахстану та Молдови зможуть отримати громадянство РФ після отримання довідки на постійне проживання. До слова, це вже не перша спроба РФ заохотити українців отримувати паспорти країни-агресора.

Чим простіше іноземному громадянину буде оформити документи, тим менше буде негативних явищ у вигляді організації незаконної міграції,

– заявила Казакова.

Видача паспортів РФ українцям: основне

Президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

А 1 травня Путін 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

Важливо! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України.

За версією Кремля, у 2019 році майже 200 тисяч українців отримали російське громадянство за спрощеною процедурою.