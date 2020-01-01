Скільки українців отримали російські паспорти у 2019 році

Майже 200 тисяч українців отримали у 2019 році російське громадянство за спрощеною процедурою. Більшість – жителі територій, підконтрольних бойовикам.

Таку інформацію повідомили у МВС Росії, пише ТАСС.

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Наразі понад 196 тисяч людей отримали громадянство РФ,

– йдеться в повідомленні.

У МВС уточнили, що понад 136 тисяч з них – жителі територій, підконтрольних бойовикам, а приблизно 60 тисяч проживають в інших районах Донецької та Луганської областей.

За інформацією МВС, 232 заяви про російське громадянство відхилили. Рішення прийняли через те, що люди мали певні обмеження на в’їзд в Росію, непогашену судимість тощо.

У 2018 році Росія надала своє громадянство 83 тисячам 81 українцеві, а у 2017 – 85 тисячам 119 українцям.

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