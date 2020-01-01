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      Скільки українців отримали російські паспорти у 2019 році

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      У Росії повідомили, скільком українцям видали паспорти у 2019 році / bbc.com

      Майже 200 тисяч українців отримали у 2019 році російське громадянство за спрощеною процедурою. Більшість – жителі територій, підконтрольних бойовикам.

      Таку інформацію повідомили у МВС Росії, пише ТАСС.

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      Наразі понад 196 тисяч людей отримали громадянство РФ,
      – йдеться в повідомленні.

      У МВС уточнили, що понад 136 тисяч з них – жителі територій, підконтрольних бойовикам, а приблизно 60 тисяч проживають в інших районах Донецької та Луганської областей.

      За інформацією МВС, 232 заяви про російське громадянство відхилили. Рішення прийняли через те, що люди мали певні обмеження на в’їзд в Росію, непогашену судимість тощо.  

      У 2018 році Росія надала своє громадянство 83 тисячам 81 українцеві, а у 2017 –  85 тисячам 119 українцям. 

      Що відомо про видачу паспортів РФ українцям

      • 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
      • На цьому він не зупинився, і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
      • 7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
      • Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти. 
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Російські паспорти на Донбасі Новини України Новини політики Проросійські бойовики Новини Росії Новини Луганська Новини Донецька Війна на Донбасі
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