Скільки українців отримали російські паспорти у 2019 році
Майже 200 тисяч українців отримали у 2019 році російське громадянство за спрощеною процедурою. Більшість – жителі територій, підконтрольних бойовикам.
Таку інформацію повідомили у МВС Росії, пише ТАСС.
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Наразі понад 196 тисяч людей отримали громадянство РФ,
– йдеться в повідомленні.
У МВС уточнили, що понад 136 тисяч з них – жителі територій, підконтрольних бойовикам, а приблизно 60 тисяч проживають в інших районах Донецької та Луганської областей.
За інформацією МВС, 232 заяви про російське громадянство відхилили. Рішення прийняли через те, що люди мали певні обмеження на в’їзд в Росію, непогашену судимість тощо.
У 2018 році Росія надала своє громадянство 83 тисячам 81 українцеві, а у 2017 – 85 тисячам 119 українцям.
Що відомо про видачу паспортів РФ українцям
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
- На цьому він не зупинився, і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
- 7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
- Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти.