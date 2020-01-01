Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції в останній день року
Впродовж 31 грудня проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.
В останній день року противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомили у фейсбуці ООС.
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Один обстріл зафіксували поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".
Чотири рази бойовики гатили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:
- двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве;
- біля Новолуганського;
- неподалік Кримського.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових не було.
Від початку доби проросійські війська вогневої активності не проявляли.
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