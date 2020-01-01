10:47
1 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Зеленська VS Скабєєва. Путіну допомогли в туалеті
      Вєсті Кремля
      14:29, 31 грудня 2019
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко проситься до Зеленського. Таланти Азірова
      Вєсті.UA
      18:36, 31 грудня 2019
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції в останній день року

      85 Читать новость на русском
      В останній день року бойовики 5 разів обстріляли українські позиції / glavcom.ua

      Впродовж 31 грудня проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.

      В останній день року противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомили у фейсбуці ООС.

      Читайте також: На війні з 18 років: дівчина-піхотинець про роль жінки на передовій

      Один обстріл зафіксували поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

      Чотири рази бойовики гатили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

      • двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве;
      • біля Новолуганського;
      • неподалік Кримського.

      Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових не було.

      Від початку доби проросійські війська вогневої активності не проявляли.

      окуповані території
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Якою буде погода у січні 2020 року: прогноз
      сьогодні
      7557
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Новини Луганська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:03 Якою буде мінімальна зарплата в 2020 році та на які виплати вона впливає
      Ірина Поліщук 818
      сьогодні , 08:02 Що зміниться у січні: збільшення мінімальної зарплати, податки для ФОПів та штрафи для євроблях
      Ірина Юрковська 30908
      31 грудня 2019 , 23:46 Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео
      Артем Овдієнко 667
      31 грудня 2019 , 22:59 Як зростатиме середня зарплата в Україні до 2022 року: інфографіка
      Лія Бонавська 5121
      31 грудня 2019 , 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
      Олександр Бевза 5629
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук