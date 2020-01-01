Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції в останній день року

Впродовж 31 грудня проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.

В останній день року противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомили у фейсбуці ООС.

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Один обстріл зафіксували поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".

Чотири рази бойовики гатили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве ;

; біля Новолуганського;

неподалік Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових не було.

Від початку доби проросійські війська вогневої активності не проявляли.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу