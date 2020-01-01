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      Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции в последний день года

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      В последний день года боевики 5 раз обстреляли украинские позиции / glavcom.ua

      На протяжении 31 декабря пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

      В последний день года противник обстрелял позиции украинских подразделений с вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщили в фейсбуке ООС.

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      Один обстрел зафиксировали вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

      Четыре раза боевики били в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

      • дважды рядом с населенным пунктом Зайцево;
      • возле Новолуганского;
      • вблизи Крымского.

      Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

      С начала суток пророссийские войска огневой активности не проявляли.

      окуповані території
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости России Новости Луганска Новости Донецка
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