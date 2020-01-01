Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции в последний день года
На протяжении 31 декабря пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.
В последний день года противник обстрелял позиции украинских подразделений с вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщили в фейсбуке ООС.
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Один обстрел зафиксировали вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".
Четыре раза боевики били в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:
- дважды рядом с населенным пунктом Зайцево;
- возле Новолуганского;
- вблизи Крымского.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.
С начала суток пророссийские войска огневой активности не проявляли.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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