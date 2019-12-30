На войне с 18 лет: девушка-пехотинец о роли женщины на передовой

Доброволец Анна с 14 лет была убеждена, что война на Донбассе закончится задолго до ее совершеннолетия. Однако шли годы, обстрелы не утихали. Девушка решила, что должна идти на фронт.

Анна – боец ​​одного из добровольческих батальонов, который выполнял боевые задачи на Мариупольском направлении. Училась она в обычной винницкой гимназии, а в 2015-2016 годах проживала в США по программе FLEX. Впрочем, кратковременная эмиграция лишь подогрела ее патриотизм. По возвращении домой она успешно поступила в КНУ на политологию и сразу же взялась за поиски добровольческого батальона, чтобы как можно скорее помочь военным на передовой.

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Добровольческие батальоны в зоне проведения ООС до сих пор существуют. Они выполняют боевые задачи на передовой наравне с другими отрядами Украинской армии. Добробаты находятся под фактическим командованием ВСУ, хотя и многие из них официально не является частью вооруженных сил.

В интервью 24 каналу она рассказала о первых боевых задачах, роли добровольческих батальонов в современной украинской армии и о том, как война влияет на "женское".



Анна с 18 лет воевала добровольцем на Донбассе

"Решение уйти на фронт было принято, только исполнилось 18 лет"

Хотела ли ты абстрагироваться от событий в Украине и эмигрировать в Соединенные Штаты после школы?

Абстрагироваться от ситуации оказалось невозможно, да и не нужно. Мысли вроде "а что там происходит/произойдет" постоянно присутствовали. США – большая во всех смыслах страна, но эмигрантам там нелегко сразу добиться успеха, это долгая и упорная работа 24/7.

В какой момент ты решила, что идешь добровольцем?

Решение было принято, только мне исполнилось 18 лет, ведь война продолжалась. Еще полгода ушло на решение бытовых дел и поиск подразделения. Не каждый захочет тратить время и ресурсы на 18-летнего бойца с отсутствующей подготовкой.

Когда твои родственники узнали о твоем выборе пойти воевать?

За два или три дня до моего отъезда на обучение. Только попросили еще на неделю задержаться – провести вместе время.

Думаешь, они были готовы к этому?

Думаю, к такому в принципе трудно быть готовым. Но они, очевидно, догадывались, зная меня и мои жизненные ценности. Для семьи это всегда шок, но следует понимать, что если человек этот выбор сделал – это не решение сходить в магазин по дороге домой, а одно из важнейших решений во всей жизни, а значит оно сознательное и взвешенное.

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Как сейчас работают добровольческие батальоны

Ты выбрала именно добровольческий батальон. Почему?

Видимо, сыграли роль и более свободный "график", и минимальное количество бюрократии. А также компания людей, которые были добровольцами с самого начала.

Каково сейчас добровольческое движение? Кто руководит батальонами и проводит учения?

Добробат в 2018 году – это помощники и коллеги "вооружейников". Все попытки российских и коллаборантских СМИ придумать вражду между нами очень смешные. Помню, как после перестрелки с сепаратистами в новостях "ДНР" рассказали, что это была схватка ВСУ и добробата.

Инструкторы – это гражданские спортивные тренеры по стрельбе и физподготовке, ветераны добробатов, и те, кто после службы в ВСУ избрал путь добровольца.

Вид войск ты себе выбрала?

Четкое разделение на роды войск для добровольцев не актуально. У нас не было своей артиллерии, поэтому наша рота выполняла роль обычных стрелков. Также у нас есть подразделение разведки и снайперы.

Медиком я стать не смогла – хотя именно туда меня хотели отправить, как едва ли не каждую женщину. И дело не в нежелании – почему-то это мне давалось труднее, чем другие направления. Хотя мои родители – гражданские медики. Конечно, основы тактической медицины я знаю, но все, что выше – у меня из рук валилось. И ответственность колоссальна. Недаром в боевых условиях потеря парамедика является такой же критической, как потеря сразу нескольких бойцов.



ВСУ / Фото: Facebook ВСУ

"На первом дежурстве испугалась нескольких кошек и собак в поле. Вспомнила все известные молитвы"

Сколько ты училась на пехотинца перед уходом на фронт?

Месяц. И еще пару недель не выходила непосредственно на позиции, а находилась в прифронтовом селе, чтобы привыкнуть к боевой обстановке.

Не кажется ли тебе, что этого недостаточно для того, чтобы вести боевые действия?

На самом деле, никто не начинает "вести боевые действия" сразу приехав на передовую. Многим вещам учишься уже там. Сначала ходишь на пост со старшими, приходишь на дежурство к другим бойцам, привыкаешь к обстрелам, расспрашиваешь, и лишь постепенно начинаешь сам участвовать. Меня с юношеским максимализмом это в первый месяц очень цепляло, и я вечно жаловалась командиру, что он не дает мне работать. Но через него прошло много бойцов – и он знал, что делать.

Он привел меня на ночную смену и поставил принимать решения самостоятельно, хотя и под его наблюдением. В то дежурство я повредила руку, испугалась нескольких кошек и собак в поле, приняв их за врага, и вспомнила все известные мне молитвы. После этого я больше не сомневалась в целесообразности постепенного обучения.

Не смущало ли тебя то, что ты работаешь в одном из самых опасных амплуа на войне – пехотинец?

Смущало, особенно в условиях "хлебного перемирия", разгар которого я застала. Враг придерживался его целых два дня, а мы были гораздо более ограничены командованием. В следующей ротации я уже начала размышлять над более узкой специальностью корректировщика и второго номера снайпера. Имела честь учиться у профессионалов своего дела и, видимо, посвятила бы обучению еще много месяцев.

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Об отношениях в между бойцами и женщине на передовой

Расскажи о первой встрече с командиром и собратьями. Как они отреагировали на 18-летнюю девушку, которая желает служить в добробате?

Я такая не одна в нашем небольшом подразделении. В целом отношение было положительное, но нужно было хорошо пройти подготовку и доказать, что будешь для коллег не обузой, а надежным собратом.

Конечно, уже на передовой были скептики, но нашлись люди, которые поддержали меня. Где-то советом, а где-то строгостью – и дали возможность выполнять свою работу.

Как ты доказала, что ты – достойный собрат?

Перестала спорить и просто выполняла то, что мне говорили. Что-то получалось лучше, что-то хуже, но бегала, расспрашивала по тысяче раз. Уже после первой моей ротации командир отделения ВСУ, с которым мы работали, признался мне, что на самом деле бойцом я была неплохим, но для эффективности обучения надо было меня гонять и быть суровым. Это нужно, чтобы от чрезмерной уверенности в себе я не потеряла инстинкт самосохранения.



Анна вернулась из США, чтобы пойти на фронт

"Часть командиров считает, что пребывание женщин в армии деморализует солдат, вызывает ревность, соперничество, снижает боевой дух и ощущение братства", констатировала историк Марта Гавришко.

Можешь ли ты подтвердить или опровергнуть это утверждение?

Это вполне может быть правдой. Однако, в первый же день в батальоне меня четко поставили перед фактом – отношения между бойцами не поощряются, а любой конфликт из-за женщины означает, что она покидает подразделение. Уже на передовой командиры предупредили об этом же меня, а другим солдатам также заранее сказали даже не думать смотреть на меня, как на девушку. Да и для меня самой не позволять никакой флирт было принципиальной позицией.

Что касается деморализации – наоборот, один пожилой офицер сказал мне, что присутствие хорошо мотивированной девушки лишь подталкивает ребят также проявлять свои лучшие качества как бойцов. Деморализующим фактом, конечно, могла бы быть гибель девушки, еще и 18-летней. Но никто бы даже не думал "подставляться" из-за меня, мне и самой хватало желания вернуться домой целой и невредимой, при этом сохранив и жизнь людей рядом.

Вообще само осознание колоссальной ответственности за себя и других – залог адекватных отношений в подразделении. Даже там, где женщин нет в принципе.



Вооруженные силы Украины / Фото: Facebook ВСУ

"Мне приходилось работать и с мужчинами, но такого кайфа, как от работы с женщинами, я не получал. Потому что преданность – практически 100%, в то время как у мужчин – процентов 50, ну может 70", прозвучало в короткометражке "Woman of war "студии BABYLON'13.

Это просто красивые слова, действительно ли существует такая тенденция?

Различные люди – как среди командиров, так и среди женщин на войне. Женщине, чтобы заслужить уважение к себе как к бойцу, просто необходимо показать себя не «среднестатистической», а хотя бы немного больше. Иначе она просто не сможет выполнить поставленных задач. Поэтому элемент сильной отдачи присутствует.

Ты очень талантливая девушка. Как часто ты задумывалась, что это не то место, где ты сейчас должен быть?

Ни разу. Так быть – я верю в судьбу. За отведенное мне время на фронте я пыталась делать все, что от меня зависит. И, если честно, считаю, что могла бы сделать больше. Я много пишу. Собратья, читали мои заметки, говорили: "тебе бы в писатели".

Офицеры звали учиться в ВСУ, чтобы не сидеть в окопе простым пехотинцем. Но, по-моему, именно простой пехотинец – фигура, на которой держится эта война и эта линия.

Жизнь вне передовой

Когда ты вернулась домой?

Я окончательно вернулась в конце зимы 2019 года. Дала о себе знать и больная спина, и переутомление, и бытовые дела тоже требовали неотложных решений. Мы с командирами приняли решение сделать временный перерыв на месяц-два, но потом произошли независимые от нас кадровые перестановки, и так я осталась на гражданке уже надолго.

Чем сейчас занимаешься?

Сейчас я живу довольно спокойной жизнью – преподаю английский и провожу время с близкими. До сих пор поддерживаю связь с собратьями. Кто-то уже пошел, кто-то до сих пор держит линию.

Как война повлияла на тебя и твое "женское"?

Более положительно, чем наоборот. Я стала гораздо более взвешенно в своих поступках, научилась самоконтроля, больше стала ценить время с дорогими мне людьми. Что касается "женского" – все, как и было, трансфер между вечерним платьем и каблуками и камуфляжем у меня буквально за день происходило.

На самом деле, о войне я обычно говорю лишь в кругу друзей. Есть люди, знающие о фронте гораздо больше, были там гораздо дольше и рассказать могут лучше. Моя история – лишь одна из сотен тысяч. И это очень важно, чтобы люди знали. Девочка из твоего офиса, водитель такси, твой начальник, учитель твоего ребенка могут быть среди этих сотен тысяч. А значит, эта война существует не только в сводках с ООС.

Есть желание вернуться назад, на фронт?

Есть и было все время. Не исключаю, что это произойдет быстрее, чем я думаю.

Считаешь ли ты, что сейчас войну прекращать рано?

Войну нужно не прекращать, а побеждать в ней. К сожалению, ее искусственно затянули так, что только военным путем прямо сейчас вернуть территории невозможно. Впрочем, дипломат тоже может быть бойцом, а не безмолвной жертвой.

Спасибо тебе за интервью!

И тебе спасибо.