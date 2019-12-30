О жизни украинской армии: смотрите цикл фильмов "Боевые семьи" на 24 канале

С 6 января на 24 канале состоится показ цикла документальных фильмов "Боевые семьи", который рассказывает о традициях, культуре и жизни украинской армии изнутри.

"Это рассказ о том, чем живет армия изнутри: как отличить между собой различные рода войск, как создаются целые семьи в армии. Я заметила, что люди знают о военных лишь то, что звучит в сводках с фронта. На самом деле внутри армии кипит жизнь со своей культурой, традициями и семейными историями", – рассказала режиссер цикла Евгения Цветанская.

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Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда. Разрабатывали его вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

О чем говорится в цикле фильмов

Каждый фильм рассказывает о различных родах и видах войск. Первые четыре серии посвящены морской пехоте, десантно-штурмовым войскам, артиллеристам и пехоте. Авторы рассматривали в качестве примера конкретную бригаду с ее историей и героями. Так, в серии "Пехота" за основу взяли жизнь и боевую деятельность 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", в серии "Десантно-штурмовые войска" снялись военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в "Морскую пехоту" привлекли сразу две ее бригады – 35-ю и 36-ю. И за основу в серии "Артиллерия" взяли жизнь и традиции 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Когда и где смотреть "Боевые семьи"

Цикл документальных фильмов "Боевые семьи" смотрите в эфире 24 канала с 6 января в 19:30. Не пропустите!

Смотрите анонс к документальному циклу "Боевые семьи":