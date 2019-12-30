11:20
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      О жизни украинской армии: смотрите цикл фильмов "Боевые семьи" на 24 канале

      5 Читати новину українською
      Цикл фильмов "Боевые семьи" / Скриншот с видео

      С 6 января на 24 канале состоится показ цикла документальных фильмов "Боевые семьи", который рассказывает о традициях, культуре и жизни украинской армии изнутри.

      "Это рассказ о том, чем живет армия изнутри: как отличить между собой различные рода войск, как создаются целые семьи в армии. Я заметила, что люди знают о военных лишь то, что звучит в сводках с фронта. На самом деле внутри армии кипит жизнь со своей культурой, традициями и семейными историями", – рассказала режиссер цикла Евгения Цветанская.

      К слову: Осенний призыв 2019 в ВСУ завершился: итоги

      Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда. Разрабатывали его вместе с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

      О чем говорится в цикле фильмов

      Каждый фильм рассказывает о различных родах и видах войск. Первые четыре серии посвящены морской пехоте, десантно-штурмовым войскам, артиллеристам и пехоте. Авторы рассматривали в качестве примера конкретную бригаду с ее историей и героями. Так, в серии "Пехота" за основу взяли жизнь и боевую деятельность 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", в серии "Десантно-штурмовые войска" снялись военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в "Морскую пехоту" привлекли сразу две ее бригады – 35-ю и 36-ю. И за основу в серии "Артиллерия" взяли жизнь и традиции 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

      Когда и где смотреть "Боевые семьи"

      Цикл документальных фильмов "Боевые семьи" смотрите в эфире 24 канала с 6 января в 19:30. Не пропустите!

      Смотрите анонс к документальному циклу "Боевые семьи":

       

      Как лишить Медведчука звания почетного юриста: Зеленский ответил на петицию
      сегодня
      1857
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Кино Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:20 Новый год 2020: как украсить комнату в доме к праздникам и не потратить лишнее
      Олена Булан 5459
      сегодня , 11:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать еще в 2019 году
      Олена Булан 20
      сегодня , 09:00 Українці викидають на смітник їжі на 470 мільйонів: як свідомо спланувати свята
      Блог Соцмережі 107
      сегодня , 08:20 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 1792
      сегодня , 08:01 Зеленский очень настойчивый и быстрый, – Фесенко
      Інна Жолобович 588
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук