Про життя української армії: дивіться цикл фільмів "Бойові родини" на 24 каналі

З 6 січня на 24 каналі відбудеться показ циклу документальних фільмів "Бойові родини", який розповідає про традиції, культуру та життя української армії зсередини.

"Це розповідь про те, чим живе армія всередині: як відрізнити між собою різні роди військ, як створюються цілі родини в армії. Я помітила, що люди знають про військових лише те, що звучить у зведеннях з фронту. Насправді ж всередині армії кипить життя зі своєю культурою, традиціями та родинними історіями", – розповіла режисерка циклу Євгенія Цвєтанська.

До слова: Осінній призов 2019 до ЗСУ завершився: підсумки

Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду. Розробляли його разом із Генеральним штабом Збройних сил України.

Про щ о йдеться у циклі фільмів

Кожен фільм розповідає про різні роди і види військ. Перші чотири серії присвячені морській піхоті, десантно-штурмовим військам,

артилеристам та піхоті. Автори брали за приклад конкретну бригаду з її історією та героями. Так, у серії "Піхота" за основу взяли життя та бойову діяльність 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", у серії "Десантно-штурмові війська" знялись військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, у "Морській піхоті" залучили одразу дві її бригади — 35-ту та 36-ту. І за основу у серії "Артилерія" взяли життя та традиції 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Коли і де дивитись "Бойові родини"

Цикл документальних фільмів "Бойові родини" дивіться в ефірі 24 каналу з 6 січня о 19:30. Не пропустіть!

Дивіться анонс документального циклу фільмів "Бойові родини":