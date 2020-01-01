Сколько украинцев получили российские паспорта в 2019 году
Почти 200 тысяч украинцев получили в 2019 году российское гражданство по упрощенной процедуре. Большинство – жители территорий, подконтрольных боевикам.
Такую информацию сообщили в МВД России, пишет ТАСС.
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Сейчас более 196 тысяч человек получили гражданство РФ,
– говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что более 136 тысяч из них – жители территорий, подконтрольных боевикам, а примерно 60 тысяч проживают в других районах Донецкой и Луганской областей.
По информации МВД, 232 заявления о российском гражданстве отклонили. Решение приняли из-за того, что люди имели определенные ограничения на въезд в Россию, непогашенную судимость и тому подобное.
В 2018 году Россия предоставила свое гражданство 83 тысячам 81 украинцу, а в 2017 – 85 119 тысячам украинцам.
Что известно о выдаче паспортов РФ украинцам
- 24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.
- На этом он не остановился, и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
- 7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Путин издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
- Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта.