Сколько украинцев получили российские паспорта в 2019 году

Почти 200 тысяч украинцев получили в 2019 году российское гражданство по упрощенной процедуре. Большинство – жители территорий, подконтрольных боевикам.

Такую информацию сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

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Сейчас более 196 тысяч человек получили гражданство РФ,

– говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что более 136 тысяч из них – жители территорий, подконтрольных боевикам, а примерно 60 тысяч проживают в других районах Донецкой и Луганской областей.

По информации МВД, 232 заявления о российском гражданстве отклонили. Решение приняли из-за того, что люди имели определенные ограничения на въезд в Россию, непогашенную судимость и тому подобное.

В 2018 году Россия предоставила свое гражданство 83 тысячам 81 украинцу, а в 2017 – 85 119 тысячам украинцам.

Что известно о выдаче паспортов РФ украинцам