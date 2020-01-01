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      Сколько украинцев получили российские паспорта в 2019 году

      103 Читати новину українською
      В России сообщили, скольким украинцам выдали паспорта в 2019 году / bbc.com

      Почти 200 тысяч украинцев получили в 2019 году российское гражданство по упрощенной процедуре. Большинство – жители территорий, подконтрольных боевикам.

      Такую информацию сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

      Обратите внимание: Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции в последний день года

      Сейчас более 196 тысяч человек получили гражданство РФ,
      – говорится в сообщении.

      В МВД уточнили, что более 136 тысяч из них – жители территорий, подконтрольных боевикам, а примерно 60 тысяч проживают в других районах Донецкой и Луганской областей.

      По информации МВД, 232 заявления о российском гражданстве отклонили. Решение приняли из-за того, что люди имели определенные ограничения на въезд в Россию, непогашенную судимость и тому подобное.

      В 2018 году Россия предоставила свое гражданство 83 тысячам 81 украинцу, а в 2017 – 85 119 тысячам украинцам. 

      Что известно о выдаче паспортов РФ украинцам

      • 24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.
      • На этом он не остановился, и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
      • 7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Путин издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
      • Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Российские паспорта на Донбассе Война на Донбассе Новости Донецка Новости Луганска Новости России Пророссийские боевики
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