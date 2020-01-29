Россия значительно упростит процедуру получения паспортов для украинцев: что придумала Москва

Министерство внутренних дел России хочет убрать из требований на получение паспорта РФ важный пункт. Гражданам Украины и Беларуси не нужно будет проходить собеседование на знание русского языка.

Об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в интервью газете "Известия". Она добавила, что соответствующие законопроекты уже разработали.

Интересно! Сколько жителей Донбасса получили российские паспорта: статистика оккупантов

Также Казакова сказала, что граждане Казахстана и Молдовы смогут получить гражданство РФ после получения справки на постоянное проживание. К слову, это уже не первая попытка РФ поощрить украинцев получать паспорта страны-агрессора.

Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции,

– заявила Казакова.

Выдача паспортов РФ украинцам: основное

Президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.

А 1 мая Путин 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

За несколько дней Путин издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

Важно! Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины.

По версии Кремля, в 2019 году почти 200 тысяч украинцев получили российское гражданство по упрощенной процедуре.