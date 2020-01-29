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      Россия значительно упростит процедуру получения паспортов для украинцев: что придумала Москва

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      Россия значительно упростит процедуру получения паспортов / gordonua.com

      Министерство внутренних дел России хочет убрать из требований на получение паспорта РФ важный пункт. Гражданам Украины и Беларуси не нужно будет проходить собеседование на знание русского языка.

      Об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в интервью газете "Известия". Она добавила, что соответствующие законопроекты уже разработали.

      Интересно! Сколько жителей Донбасса получили российские паспорта: статистика оккупантов

      Также Казакова сказала, что граждане Казахстана и Молдовы смогут получить гражданство РФ после получения справки на постоянное проживание. К слову, это уже не первая попытка РФ поощрить украинцев получать паспорта страны-агрессора.

      Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции,
      – заявила Казакова.

      Выдача паспортов РФ украинцам: основное

      • Президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.
      • А 1 мая Путин 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
      • За несколько дней Путин издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

      Важно! Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины.

      По версии Кремля, в 2019 году почти 200 тысяч украинцев получили российское гражданство по упрощенной процедуре.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Статистика Российские паспорта на Донбассе
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