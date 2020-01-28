Сколько жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта: статистика оккупантов

Жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия продолжает незаконно предоставлять собственное гражданство. В российском Ростове-на-Дону создано отдельное подразделение, которое принимает у украинцев соответствующие документы и занимается этим вопросом.

Так, за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев из оккупированного Донбасса. Об этом заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в комментарии "Известиям".

Актуально: Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированных территориях: что об этом известно

Чиновница добавила: представители миграционной службы выезжают в Ростов-на-Дону, где создано отдельное подразделение, которое принимает документы для получения гражданства и обрабатывает их.

К слову, информация о количестве граждан, получивших гражданство у россиян, различается. Даже МВД России каждый раз подает другие статистические данные. К примеру, 1 января там заявляли, что в 2019 году гражданство РФ получили 196 тысяч человек из Донбасса.

Что известно о выдаче паспортов РФ украинцам: