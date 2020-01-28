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      Сколько жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта: статистика оккупантов

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      Российские паспорта на Донбассе / khpg.org

      Жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Россия продолжает незаконно предоставлять собственное гражданство. В российском Ростове-на-Дону создано отдельное подразделение, которое принимает у украинцев соответствующие документы и занимается этим вопросом.

      Так, за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев из оккупированного Донбасса. Об этом заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в комментарии "Известиям".

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      Чиновница добавила: представители миграционной службы выезжают в Ростов-на-Дону, где создано отдельное подразделение, которое принимает документы для получения гражданства и обрабатывает их.

      К слову, информация о количестве граждан, получивших гражданство у россиян, различается. Даже МВД России каждый раз подает другие статистические данные. К примеру, 1 января там заявляли, что в 2019 году гражданство РФ получили 196 тысяч человек из Донбасса.

      Что известно о выдаче паспортов РФ украинцам:

      • 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.
      • На этом он не остановился, и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
      • Уже 7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Путин издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
      • Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе
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