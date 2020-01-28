Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: статистика окупантів

Жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей Росія продовжує незаконно надавати власне громадянство. У російському Ростові-на-Дону створений окремий підрозділ, який приймає в українців відповідні документи та займається цим питанням.

Так, за 2019 рік російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу. Про це заявила керівник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова в коментарі "Известиям".

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Посадовиця додала: представники міграційної служби виїздять до Ростова-на-Дону, де створений окремий підрозділ, що приймає документи для набуття громадянства і обробляє їх.

До слова, інформація про кількість громадян, які отримали громадянство у росіян різниться. Навіть МВС Росії щораз подає інші статистичні дані. Приміром, 1 січня там заявляли, що у 2019 році громадянство РФ отримали 196 тисяч осіб з Донбасу.

Що відомо про видачу паспортів РФ українцям: