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      Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: статистика окупантів

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      Російські паспорти на Донбасі / khpg.org

      Жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей Росія продовжує незаконно надавати власне громадянство. У російському Ростові-на-Дону створений окремий підрозділ, який приймає в українців відповідні документи та займається цим питанням.

      Так, за 2019 рік російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу. Про це заявила керівник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова в коментарі "Известиям".

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      Посадовиця додала: представники міграційної служби виїздять до Ростова-на-Дону, де створений окремий підрозділ, що приймає документи для набуття громадянства і обробляє їх.

      До слова, інформація про кількість громадян, які отримали громадянство у росіян різниться. Навіть МВС Росії щораз подає інші статистичні дані. Приміром, 1 січня там заявляли, що у 2019 році громадянство РФ отримали 196 тисяч осіб з Донбасу.

      Що відомо про видачу паспортів РФ українцям:

      • 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
      • На цьому він не зупинився, і 1 травня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
      • Вже 7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
      • Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Росії Російські паспорти на Донбасі Україна – Росія Війна на Донбасі
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