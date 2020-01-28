Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: статистика окупантів
Жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей Росія продовжує незаконно надавати власне громадянство. У російському Ростові-на-Дону створений окремий підрозділ, який приймає в українців відповідні документи та займається цим питанням.
Так, за 2019 рік російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу. Про це заявила керівник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова в коментарі "Известиям".
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Посадовиця додала: представники міграційної служби виїздять до Ростова-на-Дону, де створений окремий підрозділ, що приймає документи для набуття громадянства і обробляє їх.
До слова, інформація про кількість громадян, які отримали громадянство у росіян різниться. Навіть МВС Росії щораз подає інші статистичні дані. Приміром, 1 січня там заявляли, що у 2019 році громадянство РФ отримали 196 тисяч осіб з Донбасу.
Що відомо про видачу паспортів РФ українцям:
- 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
- На цьому він не зупинився, і 1 травня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
- Вже 7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
- Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти.