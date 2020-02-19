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      Россия не намерена останавливаться: сколько украинцев на Донбассе получили паспорта РФ

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      Сколько украинцев на Донбассе получили паспорта РФ / riafan.ru

      Россия продолжает раздавать свои паспорта на временно оккупированном Донбассе – несмотря на реакцию мира. Незаконные паспорта получили уже более 125 тысяч граждан Украины.

      Этот процесс продолжается вопреки тому, что большинство стран не признают такие паспорта у жителей оккупированного Донбасса. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН.

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      Он отметил, что с незаконными паспортами для временно оккупированного Донбасса Россия вышла на "новый" уровень ".

      Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это уже вышло на "промышленный" уровень – более 125 000 человек получили там российские паспорта,
      – заявил он.

      Российские паспорта на Донбассе: что нужно знать

      • 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинском.
      • На этом он не остановился, и 1 мая 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.
      • Через несколько дней Путин издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса также могут получить еще и российские загранпаспорта.
      • Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. ЕС призвал стран-членов ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе.
      • В России заявляют, что за 2019 год российские паспорта получили 227 тысяч украинцев из оккупированного Донбасса.

       

      Какие страны в Совбезе ООН поддержали Украину
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе Новости Украины Новости политики
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