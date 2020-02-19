Россия не намерена останавливаться: сколько украинцев на Донбассе получили паспорта РФ

Россия продолжает раздавать свои паспорта на временно оккупированном Донбассе – несмотря на реакцию мира. Незаконные паспорта получили уже более 125 тысяч граждан Украины.

Этот процесс продолжается вопреки тому, что большинство стран не признают такие паспорта у жителей оккупированного Донбасса. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН.

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Он отметил, что с незаконными паспортами для временно оккупированного Донбасса Россия вышла на "новый" уровень ".

Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это уже вышло на "промышленный" уровень – более 125 000 человек получили там российские паспорта,

– заявил он.

Российские паспорта на Донбассе: что нужно знать