Росія не має наміру зупинятись: скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ
Росія продовжує роздавати свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі – попри реакцію світу. Незаконні паспорти отримали вже понад 125 тисяч громадян України.
Цей процес триває всупереч тому, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців окупованого Донбасу. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН.
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Він зазначив, що із незаконними паспортами для тимчасово окупованого Донбасу Росія вийшла на "новий" рівень».
Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вже вийшло на "промисловий" рівень - більше 125 000 осіб отримали там російські паспорти,
– заявив він.
Російські паспорти на Донбасі: що треба знати
- 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
- На цьому він не зупинився, і 1 травня 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
- За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
- Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. ЄС закликав країн-членів ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі.
- У Росії заявляють, що за 2019 рік російські паспорти отримали 227 тисяч українців з окупованого Донбасу.