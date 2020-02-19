Росія не має наміру зупинятись: скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ

Росія продовжує роздавати свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі – попри реакцію світу. Незаконні паспорти отримали вже понад 125 тисяч громадян України.

Цей процес триває всупереч тому, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців окупованого Донбасу. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН.

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Він зазначив, що із незаконними паспортами для тимчасово окупованого Донбасу Росія вийшла на "новий" рівень».

Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вже вийшло на "промисловий" рівень - більше 125 000 осіб отримали там російські паспорти,

– заявив він.

Російські паспорти на Донбасі: що треба знати