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      Росія не має наміру зупинятись: скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ

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      Скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ / riafan.ru

      Росія продовжує роздавати свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі – попри реакцію світу. Незаконні паспорти отримали вже понад 125 тисяч громадян України.

      Цей процес триває всупереч тому, що більшість країн не визнають такі паспорти у мешканців окупованого Донбасу. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН.

      Знайте більше: Зеленський доручив розробити програму для молоді з ОРДЛО – що вона передбачатиме

      Він зазначив, що із незаконними паспортами для тимчасово окупованого Донбасу Росія вийшла на "новий" рівень».

      Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вже вийшло на "промисловий" рівень - більше 125 000 осіб отримали там російські паспорти,
      – заявив він.

      Російські паспорти на Донбасі: що треба знати

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі Новини України Новини політики
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