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      Зеленський доручив розробити програму для молоді з ОРДЛО: що вона передбачатиме

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      Зеленський провів нараду щодо українцізації жителів окупованого Донбасу / president.gov.ua

      Україна має боротися за своїх громадян, які живуть в окупованих районах Донбасу. Президент Зеленський пропонує спростити для них процедуру отримання українського паспорта та мотивувати отримувати українську освіту.

      Таку пропозицію президент висловив під час наради з міністрами 11 лютого. Він наголосив, що Росія зараз масово видає свої паспорти людям, які живуть на непідконтрольній Україні території. Така ситуація є неприпустимою, тому Київ має боротися за своїх громадян.

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      Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території,
      – сказав Зеленський.

      За його словами, потрібно розробити спеціальну програму, завдяки якій жителям Донбасу можна буде видавати паспорт України. Також вона має мотивувати молодь отримувати українську освіту та залишатися жити підконтрольній Києву території.

      Президент пояснив, що ця програма має стосуватися не лише про тих українців, які залишилися жити в окупованому регіоні, а й тих, хто згодом туди повернувся, бо не міг влаштуватися на підконтрольній території.

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      Глава МВС Арсен Аваков озвучив такі пропозиції, що можуть лягти в основу програми щодо жителів окупованого Донбасу: 

      • спростити процедуру одержання ними адміністративних послуг: отримання українського паспорта та свідоцтва про народження дитини;
      • забезпечити для них дистанційне вивчення української мови та історії України, адже ці дисципліни не викладають на тимчасово окупованих територіях;
      • розширити кількість вузів, до яких зможуть вступати абітурієнти з Донбасу, збільшити у них кількість бюджетних місць та організувати роботу гарячої лінії для вступників.

      Зеленський у відповідь на ці пропозиції сказав, що на КПП уздовж лінії розмежування з Донбасом та на адмінмежі з Кримом варто відкрити центри надання адміністративних послуг. Там люди зможуть отримати необхідні послуги та важливу інформацію.

      Як ще Україна планує боротися за своїх громадян в окупованих районах?Найближчим часом Україна планує запустити державний телеканал для окупованих територій. Він буде двомовним: ефіри транслюватимуть українською та російською мовами. Контент телеканалу буде інформаційно-розважальним.

      За допомогою такого телеканалу Україна планує "боротися за уми" українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, а також за розум жителів Росії.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Війна на Донбасі Окуповані території Президент України Російські паспорти на Донбасі Арсен Аваков Освіта Освіта в Україні Вища освіта
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