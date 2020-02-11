Режисер "Слуги народу" допомагає з концепцією телеканалу для окупованих територій

Режисер "Слуги народу" Олексій Кирющенко допомагає формувати концепцію нового державного каналу для тимчасово окупованих територій.

"На сьогодні він (Кирющенко) є одним з тих людей, які допомагають у формуванні концепції цього телеканалу", – розповів в інтерв’ю "РБК-Україна" міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Читайте також: На телеканал для окупованих територій прийшли люди зі 112-го каналу, – Трибушна

Бородянський при цьому запевнив, що сама "Студія Квартал 95" не має жодного стосунку до запуску телеканалу для окупованих територій.

Міністр додав, що перша частина завдання – зробити канал на окуповані території, посилити канал ATR. Друга частина завдання – зрозуміти, в який спосіб доносити інформацію до світу про Україну, як цей канал буде доставлятися, яким буде його наповнення.

Зауважимо, що у грудні 2019 року журналісти програми "Схеми" зафіксували візит Кирющенка в Офіс Президента. Режисер тоді повідомив, що має статус консультанта.

Що відомо про телеканал для окупованих територій

Державний телеканал для окупованих територій мали запустити в середині лютого 2020 року. Проте Бородянський заявив, що телеканал розпочне мовлення 1 березня. Його назву та конкурс на посаду керівника оголосять згодом. Телеканал буде інформаційно-розважальним і працюватиме на базі іномовлення UATV.

Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним. За словами міністра, наразі завершуються переговори з усіма медіагрупами про надання каналу прем'єрного контенту.

До теми медіа: Мова ворожнечі на українському ТБ: що чекає на пропагандистські канали

Бородянський також анонсував, що протягом 3 місяців українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій.