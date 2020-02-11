На телеканал для окупованих територій прийшли люди зі 112-го каналу, – Трибушна

Консультантами державного телеканалу для окупованих територій стали люди з телеканалу "112 Україна", заявила шефредакторка 24 каналу Олена Трибушна, яка раніше відмовилася від керівництва інфомовленням телеканалу для ТОТ.

"Як там буде насправді все відбуватися – я не знаю. Зараз туди, як мені розповідали журналісти, які там залишилися, прийшли люди зі 112-го каналу, які представилися як консультанти цього проєкту", – сказала Трибушна в ефірі "Радио Донбасс.Реалии".

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А ми всі чудово розуміємо, що пропагує 112-ий телеканал і його власники. Це не проукраїнська історія. Якщо це якась інтеграція, то це інтеграція в "русскій мір", а не в український простір,

– додала шефредакторка 24 каналу.

Зауважимо, що телеканал "112 Україна" за документами належить нардепові від "Опозиційної платформи – За життя" Тарасові Козаку – близькому соратнику Віктора Медведчука.



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Що відомо про телеканал для окупованих територій

Міністр культури Володимир Бородянський анонсував, що протягом 3 місяців українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій. Для цього планували в лютому запустити в ефір спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

Проте 7 лютого Бородянський заявив, що телеканал розпочне мовлення 1 березня 2020 року. Його назву та конкурс на посаду керівника оголосять згодом.

Телеканал об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним. За словами міністра, наразі завершуються переговори з усіма медіагрупами про надання каналу прем'єрного контенту.

3 січня стало відомо, що керівницею інформаційного мовлення телеканалу для окупованих територій стане головна редакторка 24 каналу Олена Трибушна. Проте наприкінці місяця вона відмовилась від цієї посади.

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"Я вірю в ідею міністра Володимира Бородянського повернути уми і серця жителів окупованих територій за допомогою українського ТБ і в ту концепцію, яку ми обговорювали. Але в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проєкту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації. З етичних міркувань подробиць не буде", –пояснила свою відмову Трибушна.