19:01
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      На телеканал для окупованих територій прийшли люди зі 112-го каналу, – Трибушна

      98 Читать новость на русском
      Люди зі 112-го каналу прийшли на телеканал для окупованих територій, – Трибушна / mkms.gov.ua

      Консультантами державного телеканалу для окупованих територій стали люди з телеканалу "112 Україна", заявила шефредакторка 24 каналу Олена Трибушна, яка раніше відмовилася від керівництва інфомовленням телеканалу для ТОТ.

      "Як там буде насправді все відбуватися – я не знаю. Зараз туди, як мені розповідали журналісти, які там залишилися, прийшли люди зі 112-го каналу, які представилися як консультанти цього проєкту", – сказала Трибушна в ефірі "Радио Донбасс.Реалии".

      Читайте також блог Трибушної: Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации

      А ми всі чудово розуміємо, що пропагує 112-ий телеканал і його власники. Це не проукраїнська історія. Якщо це якась інтеграція, то це інтеграція в "русскій мір", а не в український простір,
      – додала шефредакторка 24 каналу.

      Зауважимо, що телеканал "112 Україна" за документами належить нардепові від "Опозиційної платформи – За життя" Тарасові Козаку – близькому соратнику Віктора Медведчука.

      власники телеканалів Україна олігархи 112 Україна
      Які ЗМІ в Україні контролюють олігархи / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про телеканал для окупованих територій

      Міністр культури Володимир Бородянський анонсував, що протягом 3 місяців українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій. Для цього планували в лютому запустити в ефір спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

      Проте 7 лютого Бородянський заявив, що телеканал розпочне мовлення 1 березня 2020 року. Його назву та конкурс на посаду керівника оголосять згодом.

      Телеканал об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним. За словами міністра, наразі завершуються переговори з усіма медіагрупами про надання каналу прем'єрного контенту.

      3 січня стало відомо, що керівницею інформаційного мовлення телеканалу для окупованих територій стане головна редакторка 24 каналу Олена Трибушна. Проте наприкінці місяця вона відмовилась від цієї посади.

      Читайте також: Шукаємо рішення: Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування

      "Я вірю в ідею міністра Володимира Бородянського повернути уми і серця жителів окупованих територій за допомогою українського ТБ і в ту концепцію, яку ми обговорювали. Але в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проєкту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації. З етичних міркувань подробиць не буде", –пояснила свою відмову Трибушна.

      Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
      сьогодні
      6734
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України ЗМІ Медіа Журналісти Окуповані території 112 канал Віктор Медведчук Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
      Юрій Бутусов 16
      сьогодні , 18:32 Звільнення Андрія Богдана віддаляє Коломойського від президента: думка політолога
      Ярослав Голобородько 452
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 252
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      199
      сьогодні , 17:30 Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів
      Роман Маселко 332
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук