Шукаємо рішення: Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що кримськотатарський телеканал ATR не отримав фінансування з держбюджету, оскільки виникли розбіжності у трактуванні закону про держзакупівлі між каналом і Держказначейством.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За словами міністра, зараз відомство перебуває у пошуку вирішення ситуації.

До слова: Мінкульт виділить гроші на розвиток кримськотатарської культури і каналу ATR

Бородянський також розповів, що для ATR передбачено у державі 50 мільйонів гривень фінансування. Міністерство відкрило асигнування на 8,4 мільйона гривень.

Раніше міністр культури Володимир Бородянський вже запевняв, що підтримка кримських татар, як корінного народу України, є одним з найважливіших пріоритетів України.

Що відомо про проблеми із фінансуванням телеканалу ATR

10 лютого єдиний у світі кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати гроші з бюджету. У понеділок в ефірі телеканалу почали показувати порожню студію з фоновим написом "Save ATR".

У січні власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, звільнив частину редакції і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.

Відзначимо, що з 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російську ліцензію. З 17 червня 2015 року ATR вів трансляцію з Києва. Власник телеканалу – кримський татарин Ленур Іслямов, який був одним з організаторів громадянської блокади півострова.

У 2016 році Верховна Рада дозволила спрямовувати кошти держбюджету на підтримку телеканалу ATR.