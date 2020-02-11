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      Ищем решение: Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования

      20 Читати новину українською
      Владимир Бородянский / censor.net.ua

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирования из госбюджета, поскольку возникли разногласия в трактовке закона о госзакупках между каналом и Госказначейством.

      Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина". По словам министра, сейчас ведомство находится в поиске решения ситуации.

      К слову: Минкульт выделит деньги на развитие крымскотатарской культуры и канала ATR

      Бородянский также рассказал, что для ATR предусмотрено в государстве 50 миллионов гривен финансирования. Министерство открыло ассигнование на 8,4 миллиона гривен.

      Что известно о проблемах с финансированием телеканала ATR

      10 февраля единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета. В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR".

      В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал не получил средства из госбюджета, уволил часть редакции и прекратил производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

      Отметим, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вел трансляцию из Киева. Владелец телеканала – крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

      В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Владимир Бородянский Медиа Крымские татары СМИ
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