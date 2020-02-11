Ищем решение: Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR не получил финансирования из госбюджета, поскольку возникли разногласия в трактовке закона о госзакупках между каналом и Госказначейством.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина". По словам министра, сейчас ведомство находится в поиске решения ситуации.

К слову: Минкульт выделит деньги на развитие крымскотатарской культуры и канала ATR

Бородянский также рассказал, что для ATR предусмотрено в государстве 50 миллионов гривен финансирования. Министерство открыло ассигнование на 8,4 миллиона гривен.

Что известно о проблемах с финансированием телеканала ATR

10 февраля единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из бюджета. В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR".

В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал не получил средства из госбюджета, уволил часть редакции и прекратил производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

Отметим, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вел трансляцию из Киева. Владелец телеканала – крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.