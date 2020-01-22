Крымскотатарский телеканал ATR могут закрыть: владелец жалуется на проблемы с финансированием

Владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов заявил, что что медиа находится на грани закрытия. Все из-за проблем с финансированием, в частности, из государственного бюджета. По его словам, телеканалу даже пришлось отозвать четырех своих журналистов с аннексированного Крыму.

ATR находится на грани закрытия, ведь последние несколько месяцев мы выходим только на альтруизме, заявил Ленур Ислямов в комментарии " Детектор Медиа ".

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Кроме отзыва журналистов с полуострова, телеканалу также пришлось прекратить производство всех программ, которые выходили из оккупированного Крыма. Медиа банально не может себе этого позволить.

Мы также свернули нашу национальную патриотическую программу Tarih sedası, которая выходила на канале даже в самые сложные времена в 2014-2015 годах. В прошлом году мы не смогли провести и детский патриотический фестиваль для детей из Крыма, которых прежде мы привозили на материковую Украину,

– рассказал Ислямов.

Сложная ситуация и с детским крымскотатарским телеканалом Lale, который входит в медиахолдинг. Уже месяц телеканал не сделал ни одного дубляжа на крымскотатарском языке, поскольку сейчас даже не может этого делать.

Из-за неблагоприятной финансовой ситуации на телеканале уволили половину коллектива . Его владелец заявляет, что в 2019 году ATR недополучил из государственного бюджета 15 миллионов гривен.

"Теперь нам снова обещают 50 миллионов, но мы их еще не видели и не знаем, как они будут выделяться. Отключение телеканала точно сыграет на руку Путину", – резюмировал Ленур Ислямов.