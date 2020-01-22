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      Кримськотатарський телеканал ATR можуть закрити: власник скаржиться на проблеми з фінансуванням

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      Телеканалу ATR довелося відкликати журналістів з Криму, – Іслямов / avdet.org

      Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що що медіа перебуває на межі закриття. Все через проблеми з фінансуванням, зокрема, з державного бюджету. За його словами, телеканалу навіть довелося відкликати чотирьох своїх журналістів з анексованого Криму.

      ATR перебуває на межі закриття, адже останні кілька місяців ми виходимо виключно на альтруїзмі, заявив Ленур Іслямов у коментарі "Детектор Медіа".

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      Крім відкликання журналістів з півострова, телеканалу також довелося припинити виробництво усіх програм, які виходили з окупованого Криму. Медіа банально не може собі цього дозволити.

      Ми також згорнули нашу національну патріотичну програму Tarih sedası, яка виходила на каналі навіть у найскладніші часи у 2014-2015 роках. Торік ми не змогли провести і дитячий патріотичний фестиваль для дітей з Криму, яких ми перше привозили на материкову Україну,
      – розповів Іслямов.

      Складна ситуація і з дитячим кримськотатарським телеканалом Lale, який входить до медіахолдингу. Вже місяць телеканал не зробив жодного дубляжу кримськотатарською мовою, позаяк зараз навіть не може цього робити.

      Через несприятливу фінансову ситуацію на телеканалі звільнили половину колективу. Його власник заявляє, що у 2019 році ATR недоотримав з державного бюджету 15 мільйонів гривень.

      "Тепер нам знову обіцяють 50 млн, але ми їх ще не бачили і не знаємо, як вони виділятимуться. Відключення телеканалу точно зіграє на руку Путіну", – резюмував Ленур Іслямов.

      Що відомо про телеканал ATR?ATR є першим кримськотатарським телеканалом, заснованим ще у 2006 році. Веде своє мовлення кримськотатарською, українською та російською мовами. У 2015 році припинив мовлення, оскільки окупанти відмовилися видавати йому ліцензію, але згодом відновив його з Києва.

      Серед інших на телеканалі працювали такі відомі журналісти, як Айдер Муждабаєв, Роман Скрипін чи Аркадій Бабченко.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Журналісти Медіа Кримські татари Новини Криму Анексія Криму
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